''Путин создает новое государство'': что происходит в ''Л/ДНР'' и чем грозит Украине

За все время существования "Л/ДНР" Российская Федерация так официально и не признала независимость фейковых республик, хотя по факту всеми процессами на оккупированных территориях управляют именно в Кремле. Тем не менее, разговоры о признании ОРДЛО со стороны России ходят до сих пор.

Так, на оккупированных территориях начала распространяться информация о выдаче паспортов РФ жителям "республик", которые оформили паспорта "ДНР" и "ЛНР". Такое сообщение вновь подтолкнуло к обсуждению темы признания ОРДЛО.

Что же задумали в Кремле, и при чем здесь объединение России и Беларуси – читайте на OBOZREVATEL.

Главное:

Президент РФ Владимир Путин якобы собирается подписать указ о выдаче российских паспортов жителям, которые получили документы террористических "Л/ДНР".

На Донбассе распространяются слухи, что Россия может начать процесс легализации фейковых республик. Однако, вероятно, оккупанты просто хотят успокоить местное население.

По одной из версий, ОРДЛО могут войти в состав нового Союзного государства наряду с Беларусью и Южной Осетией. Таким образом Путин хочет удержаться у власти.

Россия легализует ОРДЛО?

О том, что жителям оккупированных территорий собираются раздавать российские паспорта на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от фракции "Народный фронт" и руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

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По его словам, руководство так называемой "народной милиции ''ЛНР'' было проинформировано, что президент РФ Владимир Путин собирается подписать указ о выдаче российских паспортов жителям, которые получили документы террористических ''республик".

"Это было озвучено на совещании с участием российских кураторов, которое проводилось в Первомайске 5 января. Указанная информация была преподнесена как факт того, что Россия наконец начала процесс легализации "республик'', — пояснил Тымчук.

Ранее в России неоднократно предлагалось упростить выдачу российских паспортов для жителей Украины, в конце 2018 года депутаты нелегитимной Госдумы Российской Федерации даже приняли законопроект об упрощённом предоставлении российского гражданства.

Законом предлагается дать президенту РФ полномочия определять в гуманитарных целях категории иностранных граждан, имеющих право на приобретение гражданства России в упрощённом порядке.

При этом в российском парламенте даже не скрывали, что в первую очередь законопроект направлен на граждан Украины.

Однако никогда не было разговоров о том, что жители фейковых "Л/ДНР" с недействительными паспортами теперь смогут стать гражданами РФ. Впрочем, в 2017 году Владимир Путин подписал указ о признании документов, выданных обитателям фейковых республик Донбасса, на период до "политического урегулирования ситуации".

Но для чего Москве раздавать гражданства стольким жителям не признанных ей же "республик"? Неужели и вправду за этим последует легализация ОРДЛО со стороны России?

В комментарии OBOZREVATEL представитель уполномоченного ВРУ по правам человека на Донбассе Павел Лисянский заявил, что переживать особо не из-за чего, это уже не первая подобная история за все время существования непризнанных "республик".

"Я с этим уже сталкивался в 2015 году. Тогда через "Федерацию профсоюзов "ЛНР" рассылались письма в различные мировые профсоюзные организации, потом получали в ответ письма с поддержкой. Их показывали людям со словами: "Вот, ОРДЛО начинают понемногу признавать в мире". Мол, Советский Союз тоже не сразу признали, поэтому жителям предлагали набираться терпения и ждать", – рассказывает Лисянский.

"Тогда они лоббировали "республики" на международной арене, например, Олег Акимов, бывший депутат облсовета от "Партии регионов", который сейчас возглавляет профсоюзы в "ЛНР", был в Брюсселе в 2015 году, вещал там с профсоюзной трибуны. А потом возвращался и по местному телевидению начинал об этом рассказывать, а люди ж верят, там и смотреть больше нечего", – добавил он.

Павел Лисянский Facebook Лисянского

Как объяснил Лисянский, тема с раздачей паспортов разгоняется на оккупированных территориях с целью подавить протестные настроения.

"Люди, которые ранее были пророссийскими, видят, что жизнь в "республиках" ухудшается, а лозунги о сближении с Россией и признании "Л/ДНР", с которыми кандидаты шли в главы оккупированных территорий, не выполняются. Ранее люди свято верили в идею и не думали, что это геополитический интерес одного конкретного человека – Путина. Теперь есть вероятность, что у этих людей поменяется настрой, что они просто развернутся и пойдут против России. Вот чтобы это балансировать, оккупанты постоянно мусолят слухи, такое происходит каждый год", – говорит омбудсмен по Донбассу.

Однако не все согласны с тем, что подобное сообщение не несет в себе угрозы. Военный журналист и волонтер Мирослав Гай озвучил довольно неожиданную версию происходящего, заявив, что Россия готовится присоединить ОРДЛО к новому Союзному государству.

Что за Союзное государство?

Договор о создании Союзного государства был подписан экс-президентом России Борисом Ельциным и президентом Беларуси Александром Лукашенко в декабре 1999 года в Москве. Согласно этому соглашению, Россия и Беларусь создают "надгосударственную структуру с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством".

Подписание Союзного договора в Москве

20 лет столь тесного совместного развития привело к тому, что в конце 2018 года в России всерьез заговорили об объединении двух государств в Союзное.

Неоднозначной остается позиция Лукашенко по этому поводу, который, то заявляет, что "давить на Беларусь не получится", то направляет поздравления Путину со словами о том, что "союз россиян и белорусов состоялся".

Многие эксперты сходятся во мнении, что Лукашенко просто так не пойдет на объединение с Россией, для этого Путин должен предложить что-то действительно стоящее, поговаривают даже о посте вице-президента новосозданного государства.

Лукашенко и Путин

Почему возникла идея создания Союзного государства? Согласно Конституции РФ Владимир Путин досиживает последний срок на посту президента. Чтобы удержатся при власти, нужно либо менять Конституцию, либо же создавать новую, но уже для другой державы.

Чем это грозит Украине?

В комментарии OBOZREVATEL Мирослав Гай объяснил, почему он считает возможным вхождение ОРДЛО в Союзное государство, создаваемое Россией.

"На своей ежегодной пресс-конференции в 2018 году Владимир Путин заявил, что численность народа, который он защищает, составляет 160 млн человек. Но по официальным оценкам Росстата, в РФ проживает 146, 8 млн человек. То есть где-то они взяли еще 13,2 млн людей, а где? Посчитаем: в Беларуси – 9,5 млн человек, в "ДНР" – 2,3 млн, в "ЛНР" – 1,5 млн, в Южной Осетии – 0,05 млн человек. Вот вам и те 13,2 млн, которые не являются жителями РФ", – сказал он.

По его словам, кроме России, именно Беларусь и такие непризнанные новообразования, как Южная Осетия и ОРДЛО, станут частью Союзного государства, которое задумал создать Путин.

Путин

Гай объясняет, что сейчас ведутся активные действия по присоединению Беларуси к РФ на информационном поле, в то время в "Л/ДНР" оккупанты начнут раздавать российские паспорта, чтобы в случае чего заявить: на тех территориях проживают граждане РФ.

Более того, под ударом может оказаться и Украина. Как считает ветеран АТО, у Путина есть цель присоединить украинские территории к новому Союзному государству.

"Присоединение Украины к Союзному государству – это среднесрочная перспектива, которую РФ взяла за цель. Каким образом они будут ее достигать? В первую очередь сейчас они вмешаются в президентские и парламентские выборы. А после того, как они проиграют, а они проиграют точно, будут рассматривать силовой вариант", – считает Гай.

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