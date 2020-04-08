Президент России Владимир Путин заявил, что РФ справится с "заразой коронавирусной" так же, как когда-то справилась с печенегами и половцами. Правда, самой России в те времена ещё не существовало, так что в сети начало появляться большое количество фотожаб на эту тему.

Свое заявление Путин сделал 8 апреля во время селекторного совещания. По его словам, страна не раз проходила через серьезные испытания, мол, и печенеги её терзали, и половцы.

"Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную", – сказал он.

Однако, набеги печенегов на Киевскую Русь прекратились в 1036 году, когда их войска были разбиты под Киевом князем Ярославом. Половцы же нападали на Русь с XI до XIII века. В свою очередь, Русское царство начало так называться только в 1547 году, а Россией - аж в 1654. И даже княжество Московское начало развиваться в середине ХIII века.

Путин оконфузился с заявлением о России, победившей печенегов @FeyginMark

Путин оконфузился с заявлением о России, победившей печенегов @Gnuskov

Путин оконфузился с заявлением о России, победившей печенегов @JaneAlien

Путин оконфузился с заявлением о России, победившей печенегов @vitiok_CCCP

Путин оконфузился с заявлением о России, победившей печенегов @ZavPolit

Путин оконфузился с заявлением о России, победившей печенегов @QUBIRELLO

Путин оконфузился с заявлением о России, победившей печенегов @alexandrbelikof

Путин оконфузился с заявлением о России, победившей печенегов @golovotyapstvo

Путин оконфузился с заявлением о России, победившей печенегов Valera Vidyakin

Путин оконфузился с заявлением о России, победившей печенегов Aleksey Leonenko

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков купил себе "блокатор вирусов", чтобы защититься от COVID-19. Медики же сходятся на том, что эта вещь не более, чем попытка заработать на панике.