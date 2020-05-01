Президент России Владимир Путин за последние две недели совершил две крупные ошибки – нефтяная война с Саудовской Аравией и провал борьбы с COVID-19 .

Об этом в The Washington Post написал управляющий директор Центра дипломатии и глобального взаимодействия Пенна – Байдена Майкл Карпентер.

"В последние несколько недель он допустил ошибки в управлении реакцией России на два основных кризиса: обвал нефтяного рынка и пандемию коронавируса. Теперь перед ним встает одна из самых острых проблем его правления и именно в тот момент, который он считал безопасным для продления своего срока правления путем конституционного референдума", – отметил эксперт.

Владимир Путин

Карпентер подчеркнул, что глава Кремля крупно ошибся, когда решил объявить Саудовской Аравии ценовую войну на рынке нефти. Этим российский лидер, вероятно, стремился разрушить индустрию сланцевой нефти в США, однако обрушение цен сказалось и на экономике России, подчеркнул эксперт.

"Первая ошибка Кремля произошла в начале марта, когда он отреагировал на падение цен на нефть, отклонив уговоры Саудовской Аравии сократить добычу. Российское решение содействовать нефтяному переизбытку оказалось ошибочным. Путин, вероятно, надеялся, что внезапное падение цен обанкротит многих независимых американских добытчиков сланцевой нефти... Но то, что Путин планировал как нокаутирующий удар, оказалось скорее голом в собственные ворота", – пояснил аналитик.

Второй ошибкой Путина стала вера, что Россия быстро преодолеет коронавирусный кризис в то самое время, когда пандемия только начала набирать обороты. Отметим, что состоянием на 1 мая в России было зафиксировано свыше 114 тысяч случаев заболевания коронавирусом.

"Вторая большая ошибка Кремля состояла в том, чтобы позволить своей пропагандистской машине проецировать ауру непобедимости, даже когда цунами COVID-19 уже распространялось по всей России. 31 января Кремль закрыл часть, но не всю свою границу с Китаем,что привело к ложному чувству безопасности... В течение февраля и большей части марта тестирование проводилось единственной лабораторией в Сибири. Это означало, что большинство случаев COVID-19 по всей России с ее 11 часовыми поясами ошибочно классифицировались как пневмония, бронхит, грипп и т. д. Не помогло и то, что власти установили уголовную ответственность за распространение "ложной информации", и то, что они арестовали известного врача за оспаривание официальной статистики, когда она пыталась доставить маски в небогатую провинциальную больницу", – сказал Карпентер.

Статистика больных COVID-19 в России и по миру

Как сообщал OBOZREVATEL, критик Кремля сказал, что уход Владимира Путина с поста президента России, а также его окружения обернется проблемами не только для самой РФ – хуже станет и для Украины.

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