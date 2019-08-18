"Путин сошел с ума": Илларионов раскрыл коварную черту российского президента

Российский президент Владимир Путин не сошел с ума, наоборот, его мозг работает, как компьютер, но он работает против страны.

Об этом в интервью "Крым. Реалии" заявил советник Путина по экономическим вопросам в первые пять лет его президентства Андрей Илларионов, отметив, что часто слышит утверждения о психическом нездоровье главы Кремля, но абсолютно с ними не согласен.

Владимир Путин

"Каждый раз, когда я слышу какие-то комментарии или заявления: Путин сошел с ума, Путин оторвался от действительности, Путин не понимает, что происходит, Путин живет в XIX веке. Это все ерунда, это все чепуха, и это результат в лучшем случае искреннего заблуждения тех людей, кто делает соответствующие заявления", – говорит Илларионов.

Бывший советник Путина, считает его одним из наиболее рационально мыслящих людей.

"Он малоэмоциональным, но голова у него работает как компьютер. К сожалению, этот великолепный компьютер работает против страны, против России, против российского гражданского общества, против стратегического успеха нашей страны и нашего народа. Но это, безусловно, абсолютно не рядовой ум, который просто работает против страны", – отметил он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин одобрил приказ открыть огонь по захваченной террористами школе в Беслане в 2004 году, вследствие чего погибло 334 заложника, большинство из них дети.

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