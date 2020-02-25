Президент России Владимир Путин заявил, что ему нравится тотальный контроль над чиновниками всех уровней, поскольку без этого они расслабятся.

Кроме того, в интервью ТАСС он отметил, что его подчиненные могут качественно работать только в постоянном стрессе (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Во-первых, я должен всегда держать не просто руку на пульсе, я должен держать их всех под напряжением – тех, кто выполняет эти задачи. Поверьте мне", – сказал президент страны-агрессора.

После этого интервьюер Андрей Ванденко с сарказмом уточнил у Путина, хочет ли он, чтобы чиновников "потряхивало". Президент РФ согласился с этим тезисом.

Владимир Путин Скриншот видео

"Да, нужно, чтоб потряхивало. Нужно, чтобы люди чувствовали свою ответственность. Должны быть под постоянным административным давлением и напряжением. Просто опыт работы мой, достаточно серьезный, показывает, что стоит только это напряжение снять, сразу народ начинает в среднем расслабляться, поэтому я так и говорил. Это первое. Второе, действительно не все сделано. Из 38 задач, которые ставились на этот год, 26 исполнено", – пожаловался Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в предыдущем фрагменте интервью ТАСС Путин сорвался на жаргон, несвойственный официальным лицам. Обвиняя власти Украины в якобы разграблении страны, он сказал: "Бабки-то где, извините за моветон? Денежки где?".

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