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10 февраля • обновлено в 18:47
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Путин снова заговорил о защите русского языка за границей

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Президент России Владимир Путин призвал сотрудников Министерства иностранных дел РФ наращивать усилия по защите русского языка за рубежом.

Соответствующие наставления он дал, поздравляя их в понедельник, 10 февраля, с профессиональным праздником – Днем дипломатического работника. Текст обращения появился на сайте Кремля.

"Важно наращивать усилия по обеспечению прав и интересов соотечественников за рубежом, защиты русского языка", – отметил Путин.

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Путин снова заговорил о защите русского языка за границей

Путин снова заговорил о защите русского языка за границей

24 канал

"И конечно, безусловным приоритетом должно оставаться деятельность по сохранению исторической правды о Великой Отечественной войне. Это особенно актуально в контексте 75-летнего юбилея Победы, который отмечается в этом году", – сказано в поздравлении.

Напомним, ранее Путин выдал заявление о том, что войну с русским языком ведут "пещерные русофобы" и националисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путина также отличился международным скандалом с Польшей, обвинив эту страну в развязывании Второй мировой войны.

  • На своей пресс-конференции Путин заявил, что СССР не оккупировал Польшу в сентябре 1939 года, а "ввел свои войска в страну, которая была дезинтегрированная, а власть уже не контролировала ситуацию". Также он выразил мнение, что Польша сама была агрессором, когда осенью 1938 года захватила часть Чехословакии.

  • МИД Польши раскритиковали скандальное заявление Путина о предыстории Второй мировой войны. В заявлении сказано, что российская сторона "ссылается на пропагандистские послания сталинской эпохи".

  • Путин также заявил, что Польша якобы в сговоре с Гитлером развязала Вторую мировую войну.

  • Министерство иностранных дел Польши вызвало посла России Сергея Андреева из-за грубых высказываний Путина.

  • В МИД Польши сказали, что готовы разъяснять российским дипломатам правду о Второй мировой войне столько времени, сколько потребуется.

  • Председатель Совета министров Польши Матеуш Моравецкий предположил, что таким образом Путин пытается отвлечь внимание от проблем России.

  • В Польше после скандала с заявлениями президента России Владимира Путина решили на законодательном уровне запретить Москве толковать историю "со своей точки зрения".

  • Также премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что правительство будет отстаивать правду и историческую память после скандальной речи на эту тему президента РФ.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
Новости России русский язык
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
И да, неуважаемый, задание даете тем дипломатам, которые 400 кг наркотика в диппредставительстве прятали? Сильный ход в поддержку русского языка. Сильный...
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Неуважаемый, Вам бы при развале сохранить русский в границах эрефии. Бо "россии", как таковой, полное отсутствие присутствия.
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Михайлов Виталий, дристать нацисты. Русский хоть знаете поденки?)))
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