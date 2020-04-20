Путин снова размечтался о возрождении СССР

Кирилл Лютый Новости России 05:17, 20.04.2020

Глава РФ Владимир Путин считает, что США и Европа якобы боятся возрождения СССР.

Как передают "Вести", Путин в эфире российского телевидения заявил, что "объединение усилий стран бывшего Советского Союза идет на пользу всем".

"Преодолевая какие-то фобии прошлого, преодолевая страхи по поводу возрождения Советского Союза и советской империи, все-таки понимание того, что объединение усилий на пользу всем, пробивает себе дорогу неизбежно", – сказал Путин.

По его словам, во всем мире страны повышают уровень своей конкурентоспособности за счет объединения, и для республик бывшего СССР это "абсолютно естественное дело".

Путин также назвал "огромным преимуществом" то, что в бывших странах Союза свободно разговаривают на русском.

Владимир Путин
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Как писал OBOZREVATEL, ранее эксперт Сергей Грабский заявил, что Путину необходима вся Украина, Беларусь и Прибалтика из-за планов восстановить СССР.

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