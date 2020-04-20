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20 апреля • обновлено в 05:52
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Путин снова размечтался о возрождении СССР

1.6т
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Глава РФ Владимир Путин считает, что США и Европа якобы боятся возрождения СССР.

Как передают "Вести", Путин в эфире российского телевидения заявил, что "объединение усилий стран бывшего Советского Союза идет на пользу всем".

"Преодолевая какие-то фобии прошлого, преодолевая страхи по поводу возрождения Советского Союза и советской империи, все-таки понимание того, что объединение усилий на пользу всем, пробивает себе дорогу неизбежно", – сказал Путин.

По его словам, во всем мире страны повышают уровень своей конкурентоспособности за счет объединения, и для республик бывшего СССР это "абсолютно естественное дело".

Путин также назвал "огромным преимуществом" то, что в бывших странах Союза свободно разговаривают на русском.

Владимир Путин

Владимир Путин

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Как писал OBOZREVATEL, ранее эксперт Сергей Грабский заявил, что Путину необходима вся Украина, Беларусь и Прибалтика из-за планов восстановить СССР.

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
СССР
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Украина не пойдет. Это слишком самодостаточная страна, с сильнейшей армией европы и мощнейшей экономикой.
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