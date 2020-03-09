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9 марта • обновлено в 13:35
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Борис Вишневский
Борис Вишневский
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция "Яблоко") Все статьи автора

Путин снова начнет рассказывать сказки для глупых

3.1т

Экспресс-прогноз предстоящих событий.

Путин сейчас, как и шесть лет назад, начнет рассказывать сказки для глупых — что российская экономика только выиграет от падения курса рубля, потому что за один доллар, полученный от продажи нефти мы получим больше рублей.

Владимир Путин

Владимир Путин

Как и шесть лет назад, "забывая", что от продажи подешевевшей нефти мы получим меньше долларов.

Пресловутый "фонд национального благосостояния" и прочие кубышки Минфина направят не на пенсии, зарплаты "бюджетникам", лекарства, ограничение тарифов и строительство жилья для очередников, а на поддержку придворных олигархов, придворных банков, госкомпаний и госкорпораций.

Цены и тарифы вырастут, а реальные доходы граждан упадут. В отличие от доходов топ-менеджеров "Роснефти", "Газпрома", "Роснано" и ВТБ, а также зарплат в правительстве, президентской администрации и Росгвардии, о которых можно не волноваться.

Наконец, еще раз проявится главный закон Паркинсона, касающийся российской экономики: бензин не дешевеет, насколько бы не подешевела нефть.

"Черный лебедь" начал свой полет.

И все потому, что Путин с Сечиным были уверены, что, как обычно, "мы будем делать все, что хотим, и нам за это ничего не будет".

Сограждане, вы еще хотите поддерживать путинские поправки к Конституции, и самого Путина, которому так нравится быть президентом, и который никуда не собирается уходить?

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Автор
Борис Вишневский Борис Вишневский
Тема
Мировые цены на нефть
Место
Россия
Тег
нефть
Источник
Источник: Эхо Москвы
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Mega Death
Mega Death
Какой из трех законов ПАркинсона он сюда притянул?)))
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