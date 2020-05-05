Сейчас в РФ развернулась удивительная и довольно широкая дискуссия, о которой год или даже полгода назад не могло быть и речи. Скажи кому, что эти темы будут обсуждаться, пусть и не на "первых кнопках" или государственных СМИ, но в информационных потоках второго или третьего плана, никто бы не поверил, но тема явно топовая и она заметно выдавила все остальное.

По-большому счету, там сейчас вернулись к давно забытой паре вопросов, возникающих в ситуации полной растерянности именно на Московии. Звучат они просто: "Кто виноват?" и "Что делать?".

В самом деле, если раньше на любой вопрос о том, "Кто рулит страной?", "Кто принимает решения?" и тому подобное, население отвечало автоматически и не скрывая гордости – “Путин”, то теперь ситуация решительно меняется и ответ на эти и подобные вопросы стал не таким очевидным.

Ведь никто уже толком не знает, где находится Путин и главное – почему он смылся в самый тяжелый для страны момент. Ведь за все 20 лет своего правления Путин ни разу не сталкивался с проблемой подобного масштаба. Это его первое испытание, и он облажался. Теперь публика вспоминает, что это не первый приступ медвежьей болезни у нацлидера.

Кто не в курсе, медвежья болезнь это не тот случай, когда огромный и грозный зверь идет в атаку или в бой, а как раз наоборот. В этом смысле, неофициальный символ РФ идет не в бой, а непосредственно – под себя. Кто не видел этого живьем, сейчас могут оценить эту болезнь на примере Путина.

Из неизвестного места он развлекает население видосами с унылыми речами и какими-то порожними телеконференциями, где нет никаких ответов на те вопросы, которые интересуют население. Кстати – у нас то же самое. Причем, говорят оба примерно одно и тоже в стиле: "Вы же не разлюбите меня после эпидемии?".

Иногда кажется, что речи им пишет один и тот же человек. В общем, он раздает поручения, которые никто не собирается исполнять, и рассказывает о положении в стране, которое разительно отличается от того, что люди видят из собственного окна. А кроме того, уже никто не знает, какой из Путиных толкает эти бестолковые речи. Все уже запутались в сортах Путина, как в видах коронавируса.

В общем, все уже приняли тот факт, что Путина нет и знаменитый лозунг "Нет Путина – нет россии" как-то не срабатывает.

Но и это еще не все. Премьер министр заболел коронавирусом или что там с ним случилось – неизвестно, но сказали, что заболел. На Московии с этим легко. Могут придумать что угодно. Но в таком случае возникает вопрос: "Кто правит страной?" Путин из бункера – точно не правит, поскольку разные губернаторы вытворяют на местах совершенно разные вещи.

Делай они это по директиве Путина, то действия были бы примерно одинаковыми, но на деле все выглядит иначе. Кто-то уже устроил крепостное право, а кто – то сваял эмирский султанат магараджи. В общем, именно в этой тяжелой ситуации править страной некому, и тогда возникает вопрос о том, что это за страна?

На самом деле, вопрос этот очень правильный, а ответ на него – весьма интересный. Если учесть, что обычный человек мыслит образом и воспринимает большую часть через образы, то и ответ должен быть образным. Вот Путин превратился из индейца, скачущего с Винчестером по прерии на лошади, превратился в хомяка или суслика, забившегося в свою норку.

Сам же лепрозорий в последний раз образно описывал сам Путин. Он называл РФ энергетической сверхдержавой. Но с учетом того, что произошло с ценой нефти и газа, напрашивается совсем другой образ, который люди старшего возраста поймут с полуслова, а для остальных – дам небольшое пояснение.

В совке было такое понятие "несун". Это значит, что со своей работы некто выносил что-то ценное для продажи, проще говоря – крал по-мелочам, но постоянно. Сначала представитель этого отряда был гордым и величественным небожителям, которому почти все люто завидовали.

В те времена, когда люди ездили электричками за сотни километров, чтобы купить вареную колбасу, продающуюся в другой республике или регионе, работник мясокомбината был кем-то, наподобие арабского шейха. Купить в магазине сыро-вяленую колбасу или балык было нереально и потому отведать это кушанье можно было только если у тебя самого были знакомые или у твоих знакомых были знакомые, которые работали на мясокомбинате. Процесс устройства туда на работу был настолько сложным, что вот эти лохи, которые потом становились космонавтами, ничего не смыслили в сути настоящего отбора. Но и условия работы были идентичны раннему феодализму. Руководство комбината безусловно имело право "любой ночи". Работницы этих предприятий не имели не то что выбора, а даже мысли о выборе, поскольку там принцип: "Тебе ехать или шашечки", имел совсем другой смысл.

Но зато вне комбината, это были персонажи, которые казались простым обывателям жителями мира горнего. На Олимпе был Зевс, а в городе – работники мясокомбината. Если бы в те времена пришлось делать выбор между Васей с мясокомбината и Зевсом в номинации "Кто круче?", то Вася опередил бы лоховатого чудака с бородой на сто очков, поскольку Зевс мог метать молнии, а Вася – мешки с колбасой, а иногда и с балыком.

В общем, само слово "несун" было овеяно какой-то былинной славой, но длилось это недолго. Совок стал стремительно деградировать и начались перебои с выдачей зарплаты и тогда явление приобрело поистине всенародные масштабы. Несли все и отовсюду. Кто где работал, там и "отоваривался". Сначала это пытались продавать, но потом смысл в деньгах исчез и население стало гнать "низовой бартер": менять то, что удалось унести со своей работы на то, что кто-то попер со своей. Тут главное – надо было иметь большой круг общения, чтобы знать у кого, что есть или как говорили в те времена "кто – что достал". Ну а те, у кого предметы были не слишком большие, а спрос на них не был очевидным или просто был небольшой круг знакомств, просто выходили на улицу и продавали что-то "из-под полы".

Примерно то же самое произошло и с путинской РФ. Все начиналось с "энергетической сверхдержавы", где любимой забавой Путина была "игра в вентиль", когда он грозил, либо действительно перекрывал газ тем, кто его не устраивал. Причем, эта игра понравилась не только нацфюреру, но и всему населению Московии. Лично общался с такой публикой, которая мне писала "тогда мы отключим газ". Приходилось уточнять, кто это "мы", ты и Миллер, или кто и какое ты вообще имеешь отношение к газу или тем более – к вентилю? Однажды даже пришлось написать конкретному оппоненту в том плане, что если ты, лох Петров, только свои липкие руки на вентиль положишь, то тебе сделают несколько отверстий в твоей пустой голове.

В общем, образ РФ был похож на Васю с балыком и они там себя примерно так и ощущали, как Вася. Но время прошло и теперь Путин и его федерация все больше превращаются в несуна, который пытается продать из-под полы уже хоть что-то, чтобы не околеть с голодухи. Да, трансформация еще не закончена, но уже близится к своему финалу.

В общем, для того, чтобы понять "Кто виноват?" и "Что делать?" Следует разобраться с тем, в чем виноват и с чем что-то делать. Похоже на то, что там как раз об этом и размышляют.