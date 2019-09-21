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21 сентября • обновлено в 14:06
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Игорь Эйдман
Игорь Эйдман
Социолог Все статьи автора

Путин смертельно надоел России

1.5т

Смена вех?

Стремительный рост популярности шамана свидетельствует о том, что россияне готовы верить в чудо, способное спасти их от Путина. Известной революционный гимн пора петь так:

"Никто не даст нам избавленья:

Ни бог, ни царь и не шаман".

А если серьезно, достаточно посмотреть, как встречали шамана в Бурятии, чтобы убедиться: Путин смертельно надоел стране. Люди, как утопающие за соломинку, хватаются за любого, кто посулит им скорое освобождения от диктатора, олицетворяющего постылую, нищую жизнь под железной пятой бесчеловечного государства.

Новости
Кремль себя исчерпал окончательно

Уверен, еще пару лет назад россияне просто посмеялись бы над походом шамана "на Кремль". А сейчас, многие доведены до грани отчаяния и готовы верить в чудо. Причем все больше людей связывают свои беды персонально с фигурой диктатора (это фиксирует даже официальная социология). Путин, на культе которого строился нынешний полицейский режим, может стать его слабым звеном.

Оппозиционным политикам и журналистам, типа Навального и Дудя, пора задуматься над этим. Хватит уже размениваться на вороватых лакеев, пришла пора персонального наступления на их кровавого хозяина.

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Автор
Игорь Эйдман Игорь Эйдман
Тема
Протесты в России
Персоны
Владимир Путин Юрий Дудь Алексей Навальный
Место
Россия
Тег
Новости России
Источник
Источник: Facebook Игоря Эйдмана
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Марченко Юра
Марченко Юра
Какой бы хороший человек не был, но двадцать лет знакомства это много ,наверное пора что то менять,это только мое мнение.
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