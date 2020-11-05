Санкции – это то, что реально бьет по правящему режиму. То, что сегодня называется санкциями, это во многом уступка общественному мнению. Да, конечно это создает некоторый дискомфорт путинским олигархам. Но у них нет никаких проблем. Деньги перемещаются за границу. Они могут выезжать спокойно. Нефть, газ – все идет своим чередом.

А санкции — это когда "Северный поток" закроют. Санкции – когда начнут применять законы по отмыванию денег к деньгам олигархов, независимо от того, записано на его жену, сестру, любовницу, племянника. Вот когда займутся вплотную — вот это будут санкции.

Не жалкие два миллиарда ролдугинские, которые были верхушкой айсберга. А когда сотни миллиардов наворованных денег станут объектом самого пристального внимания американских и европейских спецслужб – вот тогда это будут санкции. Вот тогда мы поговорим. А пока Путин просто смеется им в лицо, потому что то, что называется санкциями, которые наложены на все, что угодно – они по большому счету не сильно затрудняют жизнь российскому правящему классу. И их модель по разворовыванию страны и вывозу денег за рубеж продолжает достаточно эффективно работать. Пока

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