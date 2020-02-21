Глава России Владимир Путин заявил, что никогда не смотрел телесериал "Слуга народа" производства студии "Квартал 95", где в главной роли снимался нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

Такое признание он сделал в интервью ТАСС, отвечая на вопросы об отношениях с Украиной (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Нет", – немного шепотом сказал лидер РФ, категорически махнув головой.

Владимир Путин

При этом журналист поинтересовался, не видел ли глава России тот момент, где в сериале президент Голобородько выбирает часы, как у Путина.

"Я не смотрел. Я не знаю ни Голобородько, ни кто там чего выбирает. Нет, я не смотрел", – даже скривился Путин, отвечая на этот вопрос.

Ему также намекнули, мол, какая в этом сериальном моменте "любопытная пара" сложилась: "раб на галерах, а там – слуга народа".

"Все ведь возвращается на круги своя. Главное, не как себя назвать, а главное, что делать и как", – высказался Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом же интервью президент России Владимир Путин снова назвал россиян и украинцев одним народом, при этом оскорбив наших сограждан.

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