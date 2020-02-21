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21 февраля • обновлено в 10:12
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Путин: "Слугу народа" не смотрел, Голобородько не знаю

2.8т
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Глава России Владимир Путин заявил, что никогда не смотрел телесериал "Слуга народа" производства студии "Квартал 95", где в главной роли снимался нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

Такое признание он сделал в интервью ТАСС, отвечая на вопросы об отношениях с Украиной (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Нет", – немного шепотом сказал лидер РФ, категорически махнув головой.

Владимир Путин

Владимир Путин

При этом журналист поинтересовался, не видел ли глава России тот момент, где в сериале президент Голобородько выбирает часы, как у Путина.

"Я не смотрел. Я не знаю ни Голобородько, ни кто там чего выбирает. Нет, я не смотрел", – даже скривился Путин, отвечая на этот вопрос.

Ему также намекнули, мол, какая в этом сериальном моменте "любопытная пара" сложилась: "раб на галерах, а там – слуга народа".

"Все ведь возвращается на круги своя. Главное, не как себя назвать, а главное, что делать и как", – высказался Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом же интервью президент России Владимир Путин снова назвал россиян и украинцев одним народом, при этом оскорбив наших сограждан.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Дина Баронова
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
сериал Сериал Слуга Народа
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
)(уйло не смотрело. Ему хватило того, что ему пересказали ФСБшники - "Путин Хубло!!"
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Голимый монгол.
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