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"Путин – слабак и трус": Орешкин объяснил, почему президент РФ теряет доверие в "Л/ДНР" 

1.8тЧитать материал на украинском

Президент России Владимир Путин теряет популярность не только среди русских европейцев, патриотической общественности, но также и среди жителей "Л/ДНР".

Ему все чаще предъявляют претензии, что он слабак и трус, ведь на Донбассе были уверены, что их присоединят к России и начнется восстановления Союза. Этого не случилось, и народ разочарован, написал в блоге на OBOZREVATEL российский политолог Дмитрий Орешкин.

"В России все чаще говорят, что Сталин был великим и могучим, а вот Путин до него не дотягивает. И если бы был Иосиф Виссарионович, то в стране был бы порядок, а нас бы все уважали. Путину все чаще предъявляют претензии, что он слабак и трус. В том числе в "ДНР" и "ЛНР". Там были уверены, что их присоединят к России и начнется восстановления Союза до старых границ", – считает Орешкин.

Донбасс

Донбасс

По его словам, с момента конфликта на Донбассе прошло уже пять лет, а регион к России так не присоединили.

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"Союза там нет, и счастья тоже. Путину начинают предъявлять обвинения, что он обманщик, хотя он же ничего не обещал! Он же не говорил о присоединении. Это уже додумали на Донбассе точно так же, как додумали о величии Союза. А теперь предъявляют претензии, что их голубая мечта не реализовалась. Путину этот Донбасс не нужен, тем более, что его присоединение к России грозит серьезными внешнеполитическими издержками", – уверен Орешкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Путин хочет раздать паспорта жителям "Л/ДНР".

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Владимир ПутинДмитрий Орешкин
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаНовости ЛНРНовости ДНРДНРНовости России
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