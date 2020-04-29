Путин скоро уйдет, есть важные признаки "дня Х" – Швец

Бывший советский разведчик и сокурсник президента РФ по институту КГБ Юрий Швец рассказал, что существуют некоторые разведпризнаки, которые свидетельствуют о скором отстранении Владимира Путина от власти.

По его словам, один из основных – вывод значительных финансовых ресурсов за пределы России, передает "ГОРДОН". Он пояснил, что, как показывает практика, это начинают делать месяца за два-три до решающих событий.

Последнее время таких случаев, по крайней мере известных, было два, утверждает экс-разведчик. В январе-феврале текущего года Россия заметно увеличила вложения в ценные государственные бумаги США, от которых в 2018 году с помпой избавлялась по "стратегическим" соображением.

Радио Свобода

За этот же период, по его словам, вывоз золота из РФ взлетел в семь раз – отправляют уже в багаже обычными рейсами. Так, 26 марта из Москвы в Лондон были ввезены слитки золота, упакованные в 40 контейнеров общим весом более одной тонны и стоимостью более 2 млрд рублей.

"По сообщениям СМИ, золото принадлежало физическому лицу, но имя его не разглашалось. Могу вас заверить, что если бы это золото вывозилось без ведома ФСБ, то его владелец уже сидел бы под следствием, а его имя гремело в отчетах о блестящей операции по пресечению контрабанды золотого запаса России. И если увеличение вывоза золота можно объяснить необходимостью получить доллары для борьбы с пандемией и рецессией, то обмен долларов на бумаги правительства США как-то не соответствует текущей ситуации", – пояснил Швец.

Как рассказал разведчик, такие же ситуации были накануне и сразу после неудавшегося переворота в августе 1991 года. То же самое произошло накануне президентских выборов в РФ в 1996 году, на которых Ельцин, согласно замерам общественного мнения, не имел никаких шансов. Это же повторили накануне первых "выборов" Путина, а также перед временной передачей власти Дмитрию Медведеву в 2008 году.

"То есть это почти аксиома: перед каждыми серьезными переменами в Кремле происходит тайный вывоз золотовалютных запасов из РФ", – рассказал Швец.

Кроме того, есть и другие признаки, свидетельствующие о приближении "тектонических" сдвигов в Кремле, утверждает экс-разведчик:

"неожиданное" раскрытие агентуры российских спецслужб на Западе. В этой связи обращает на себя внимание недавний арест генерала СБУ Шайтанова, подозреваемого в связи со спецслужбами РФ. Эта операция стала возможной в результате раскрытия агентурной сети и операций сотрудников ФСБ на территории нескольких стран Европы;

в различных уголках мира может произойти несколько загадочных смертей людей, связанных с РФ. Речь идет об агентуре спецслужб, работающей на канале отмывания денег, а также о хранителях тайных "общаков", организованных Путиным;

вылеты частных самолетов из РФ, особенно когда авиасообщение по всему миру фактически приостановлено в связи с коронавирусом;

произойдет активизация активных мероприятий спецслужб РФ. Одним из них, несомненно, является продвижение в информационное пространство тезиса о скором покорении кремлевскими "мессиями" Украины и, возможно, стран Балтии;

изменения в высказываниях и поведении представителей высшего руководства РФ, свидетельствующие о расстановке сил в Кремле.

"Вообще, у меня складывается впечатление, что Путин прячется в бункере в окружении самых верных охранников не столько от коронавируса, сколько от нервно-паралитических веществ вроде "Новичок" во всем их многообразии", – отметил Швец.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Швец заявил, что считает, что коронавирус COVID-19 был занесен в китайских Ухань из России.

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