"Путин — сказочный долб***": осужденный за критику президента россиянин дошел до ЕСПЧ

В России житель Новгородской области Юрий Картыжев, который первым из россиян получил штраф в 30 тыс. рублей по закону о неуважении власти, в частности за посты "Путин — сказочный долб***", подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. Так, защита настаивает на том, что действия осужденного не носили хулиганского характера, представляли собой выражение мнения по вопросам, представляющим очевидный общественный интерес и несогласие с политикой Владимира Путина на посту президента РФ.

Картыжев считает, что главе РФ нужно быть терпимее к критике граждан и избирателей, в том числе выраженной в резкой форме.

Юрий Картыжев "ВКонтакте"

Его осудили за два поста в соцсети "ВКонтакте", в которых он написал "Путин — сказочный долб***". Комментарии были оставлены к видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском Барнауле суд приговорил активиста Дмитрия Бычкова к трем годам лишения свободы условно за перепост "ВКонтакте" фотографии боевого патрона и комментарий к нему.

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