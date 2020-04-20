Из РФ полным ходом идут сообщения о том, что население использовало карантин для того, чтобы заняться видом спорта, который набирает все более высокие обороты. Этот вид спорта хорош тем, что в каждой конкретной местности люди находят одну из его многочисленных инкарнаций. Самым распространенным вариантом этого спорта является "бдение". Смысл его заключается в том, чтобы приставив руку к своему лбу в виде козырька и внимательно всматриваться в небо.

Наверняка, в это время с юга уже начинают лететь перелетные птицы и россияне с надеждой могут высматривать аистов. Есть большая вероятность того, что пропавший Путин объявится именно с аистами, чьим большим другом он является. Можно смотреть и в сторону того места, где пасутся лошади. Путин может оказаться на одной из лошадок, поскольку их народная примета гласит: "Если Путин не на аисте, значит – на лошади". Раньше примета была длиннее и в нее помещалась известная гимнастка, но в виду преклонного возраста героя, ее уже туда не включают, а самого пациента давно перестали называть "старик Кабаев".

Правда, идут сообщения о том, что некоторые уже совсем отчаявшиеся россияне облачаются в акваланги и рыщут на морском дне, аккурат там, где Путин может искать старинные амфоры. Ведь уже давно известно, куда Путин не нырнет – там сразу же образуется старинная амфора, куда не закинет удочку – там уже его ждет щука с тремя желаниями. Но и тут – не сложилось.

Такая заинтересованность в фигуре фюрера случилась не сама собой. На самом деле, Путин сидит в одном из роскошных бункеров и посылает наверх успокоительные сигналы, мол - все хорошо, все хорошо. По крайней мере, россиянам не о чем беспокоиться, поскольку ситуация под его личным контролем. В своем пасхальном обращении к черни он так и сказал:

"Ситуация с эпидемией коронавируса в России "находится под полным контролем" и завершится благополучно "с Божьей помощью"…

У страны "есть все", чтобы, объединив усилия, решить возникающие проблемы: здоровая, сильная экономика, научный потенциал, необходимая материальная и высокопрофессиональная база в сфере здравоохранения…

Все уровни власти работают ритмично, организованно, ответственно. Ситуация находится под полным контролем. Всё наше общество объединяется перед общей угрозой…

Никаких сомнений нет: мы достойно пройдем через посланные нам испытания".

Правда, накануне этого выступления, РФ стала второй в мире по количеству новых инфицированных за один день, но думаю, что после таких обнадеживающих слов фюрера статистика опомнится и начнет показывать резкий спад.

И в общем, все бы это сработало в штатном режиме. Люди как обычно, поплелись бы к своим телевизорам, где глубину путинских слов растолкуют Соловьев, Киселев, Скабеева и другие, любимые россиянами деятели искусств разговорного жанра. Но этому помешало два момента, которых раньше не ощущалось. Первый заключается в том, что у Путина опрометчиво не додумались издать указ, чтобы люди закрасили белой краской свои окна. А за этими окнами происходит такое, что совсем не согласуется с бодрыми словами Путина.

При этом, на многокилометровые очереди "скорых" к больницам там уже никто не обращает внимания, с этим уже смирились и доставка пациента в больницу с очередью в 9-15 часов, просто стала нормой, но интерес стали вызывать другие сюжеты.

Вот какую-то женщину за патлы тянут в полицейскую машину, а следом – орущего ребенка. Вот кого-то полицаи забивают палками, ибо именно так они понимают действия, необходимые для соблюдения карантина. Или говоря словами старика, это и есть "все под контролем".

Но тут оказалось, что запертые на карантин люди продолжают иметь наглость открывать холодильник и что-то там рассматривать. Чем дольше карантин, тем грустнее вид этого самого холодильника и тогда начинается такое, что из окна выглядит совсем не так, как из путинского бункера. Еще и месяца не прошло, а людям уже нечего жрать и они начинают выходить на улице, как во Владикавказе, например.

Причем, все это происходит на фоне ежедневных рапортов о том, что Путин лично распорядился выделить какой-то серьезный "триллиард" рублей для поддержки чего-то и "хумилионы" рублей для стабилизации. Но это все хорошо, а в холодильнике все равно не прибавляется, и тут люди с ужасом осознают, что они ведь не работают и зарплаты не будет. То есть – просвета не видно вовсе.

Именно в этот момент они и начинают выискивать Путина на аисте, лошади или в батискафе, чтобы задать простой вопрос: "Вова, где деньги? Где твой стабфонд, который должен три года давать прожить безбедно? Где это все?". А кто-то даже хочет подержать старика за горлышко без всякого там дзюдо.

Только вот случилось так, что старика нигде нет и спросить его о чем-то не представляется возможным. Мало того, из бункера он посылает публике бодрые видосы и пишет веселые тексты о том, что у него и бога все под контролем. Публике ничего не остается, как записывать ответные обращения, из которых следует, что холодильник начинает выигрывать у Телика по очкам. Тля тех, кто может спокойно воспринимать совсем уж трехэтажные конструкции, можно послушать пожелания россиян, которые они шлют своему фюреру.

Но самый пикантный аспект этой ситуации заключается вот в чем. Россияне до сих пор так ничего и не поняли. Они наивно полагают, что тот самый фонд, за счет которого обещают безбедно прожить то ли шесть лет, то ли три года (за месяц этот срок сократился вдвое), имеет в виду, что это они так безбедно будут жировать три года. На самом деле, есть круг лиц, которые действительно воспользуются этими средствами, но он совсем небольшой и все граждане РФ никогда в него не входили. Посему, просьбы дать оттуда денег, будут иметь известный ответ.

А второе заблуждение состоит в том, что связывают неприятности с карантином. На самом деле, карантин – только катализатор процесса. Ведь когда они выйдут на работу, они думают, что постепенно денежки пойдут в том же темпе. Но они, эти самые граждане, находятся десятым или двадцатым звеном денег, которые заходили от продажи нефти и газа, а это уже кончилось. Москва уже не может продавать их "за дорого", поскольку никто не купит, а продавать дешево, это значит – прекратить наполнять систему, которая по капиллярам, доводила эти деньги до конкретного холодильника. А с этим – все кончено. Эпоха тучных лет и шального бала закончилась и теперь надо учить слова песни "Суровые годы приходят".

Да, этот кризис пройдется по всем, но тем, кто привык жить (прямо или косвенно) с нефти, придется больнее всего. Так что счет в пользу холодильника только пошел вверх.

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