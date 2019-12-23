Путин сидел на концерте: в Кремле проигнорировали кровавую стрельбу под ФСБ

Президент России Владимир Путин во время стрельбы на Лубянке 19 декабря был на концерте в Кремле.

Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает РИА "Новости". "Они находились в Кремле, на территории Кремля. Частично смотрели концерт, когда был перерыв, а перерыв был уже буквально через какие-то считанные минуты, потом вышли оттуда", – сказал Песков.

Затем журналисты спросили у Пескова, доложили ли Путину о том, что после ликвидации нападавшего был ранен человек.

Стрельба под ФСБ "Известия"

"Я не могу вам сказать, я не знаю. Безусловно, президент получил все необходимые оперативные доклады об этом происшествии", – сказал Песков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 19 декабря, под зданием Федеральной службы безопасности на Лубянке в столице России Москве неизвестный открыл стрельбу. В результате спецоперации нападавший был ликвидирован, также погиб силовик, а ранения получили пять человек. Позже стало известно о смерти еще одного копа.

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