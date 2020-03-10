Путин сделал себя вечным президентом: полное видео и текст исторического выступления

Во вторник, 10 марта, Госдума РФ поддержала поправки в конституцию, согласно которым в стране обнуляются президентские сроки, и Владимир Путин сможет заново баллотироваться на пост главы государства.

Перед голосованием за поправки Путин выступил с речью перед российскими депутатами, где не поддержал идею продления его полномочий и выступил на новые выборы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Однако отметим, что поправку об обнулении институту президента еще должен поддержать Конституционный суд РФ.

Владимир Путин в Госдуме РФ

Добавим, что OBOZREVATEL пояснил, что такое "обнуление президентства" и что оно означает лично для Путина.

Далее приводим полный текст выступления Путина в Госдуме РФ:

"Уважаемый Вячеслав Викторович! Уважаемые депутаты Государственной Думы! Председатель парламента проинформировал меня о дискуссии, которая развернулась здесь при рассмотрении во втором чтении поправок к Конституции Российской Федерации.

Учитывая принципиальный характер состоявшегося разговора, а также то, что именно по моей инициативе, как вы знаете, началось широкое обсуждение возможных изменений в Основном законе страны, я посчитал необходимым, не откладывая, высказать прямо здесь, в стенах Государственной Думы, и свою позицию относительно крайне важных предложений, которые сегодня прозвучали, и сказал об этом Председателю.

Но начать, уважаемые коллеги, хотел бы со слов благодарности участникам рабочей группы, депутатам Государственной Думы и членам Совета Федерации, которые напрямую и в очень интенсивном и напряженном режиме непосредственно участвовали в подготовке поправок к Основному закону.

Еще раз повторю: они, эти поправки, давно назрели, они нужны и, убежден, будут полезны для страны, для общества и для наших граждан. Потому что они направлены на то, чтобы укрепить наш суверенитет, наши традиции и наши ценности – то, что составляет основу нашей жизни. На то, чтобы расширить и конкретизировать социальные гарантии наших граждан, а значит, полнее раскрыть социальный характер нашего государства. В целом создать условия для уверенного, поступательного, эволюционного развития России на длительную историческую перспективу.

Путин в Госдуме РФ

Согласен с выступавшими: мир действительно меняется. Это касается не только бурного, взрывного по сути дела характера развития технологий, но и буквально всех сторон жизни. Эти перемены носят кардинальный и, я бы сказал, необратимый характер. Мы видим, насколько сложно складывается ситуация в мировой политике, в сфере безопасности, в глобальной экономике. Здесь еще и коронавирус к нам прилетел, и цены на нефть пляшут и прыгают, а вместе с ними и курс национальной валюты и биржи.

Но, кстати говоря, воспользуюсь этой трибуной, чтобы сказать: уверен абсолютно, мы этот период пройдем, пройдем достойно. И экономика в целом будет укрепляться, и важнейшие отрасли производства будут более мощными и конкурентоспособными. Но надо работать, и работать вместе, консолидированно.

Однако все это, безусловно, создает для нас дополнительные риски и, как сейчас говорят, вызовы. При этом в мире, конечно же, – об этом тоже мы говорим всегда, знаем об этом – есть и те, кто хотел бы сдержать Россию, и для этого готов использовать любую возможность.

Собственно, "политика сдерживания" давно применяется, это мы с вами хорошо знаем, и те, кто это делает, говорят об этом открыто и не стесняются. Ждут, что мы где-то допустим ошибку или поскользнемся, потеряем ориентиры или, еще того хуже, погрязнем во внутренних распрях, которые подчас и подогреваются, подпитываются и даже финансируются извне. Можно даже посчитать, сколько на это выделяется ресурсов, это счетные позиции.

Знаю, что оценки ведущих политических сил страны по всем этим вопросам в значительной степени совпадают. Это еще раз ясно прозвучало в ходе нашей недавней встречи с лидерами фракций Государственной Думы в Кремле, которая началась 5-го, а, как заметил Геннадий Андреевич Зюганов, посмотрел на часы и заметил, что закончилась наша встреча уже 6 марта.

Владимир Путин в Госдуме РФ

При этом все прекрасно понимают, что и внутри страны у нас, к сожалению, многое еще пока, что называется, сделано, как в народе говорят, "на живую нитку", и пока еще очень много у нас уязвимого. Это касается и внутриполитической стабильности, межнационального и межрелигиозного согласия, экономического и социального развития. Поэтому понятно, почему в ходе работы над поправками возник и обсуждается все острее и активнее вопрос о том, как будет формироваться высший институт государственной власти в России, а именно институт президентской власти.

Ведь именно Президент является гарантом Конституции, а если сказать проще, по-другому, является гарантом безопасности нашего государства, его внутренней стабильности и внутреннего, еще раз это скажу, эволюционного развития. Именно эволюционного, нам достаточно уже было революций, Россия свой "план по революциям" выполнила.

Кстати говоря, в ходе поездок по стране я вижу, что наших граждан эти вопросы беспокоят не меньше, чем вас, уважаемые коллеги, не меньше, чем депутатов Государственной Думы. И эта озабоченность понятна. Уверен, что придет время, когда высшая, президентская власть в России не будет, что называется, так персонифицирована, не будет связана с каким-то одним человеком конкретным. Но вся наша предыдущая история складывалась именно таким образом, и, конечно, мы не можем этого не учитывать.

Я прекрасно осознаю и свою собственную ответственность перед гражданами страны и вижу, что люди, во всяком случае, большинство общества, ждут, конечно, и моих собственных оценок, решений по ключевым вопросам формирования государственной власти в стране и сейчас, и после 2024 года.

Поэтому сформулирую свою позицию предельно ясно, честно и абсолютно откровенно. Относительно позиции Александра Карелина – необходимости досрочных выборов в Госдуму. Моя точка зрения известна: если граждане России проголосуют за поправки в основной закон, в том числе за передачу части полномочий президента Госдуме и Совету Федерации, то такие изменения должны вступить в силу сразу после опубликования принятых поправок. А значит, и Госдума должна получить расширенные полномочия немедленно. Возникает вопрос, имеет ли [право] действующий состав Госдумы принять эти новые полномочия?

На мой взгляд, конечно, да. Все юридически легитимные основания для этого есть. Разумеется, в конечном итоге это ваше решение, но если по этому вопросу в парламенте нет консенсуса, а его нет, то я не вижу необходимости в досрочных выборах в Госдуму. Если граждане придут на участки 22 апреля и проголосуют, значит, они подтвердят новые полномочия Госдумы.

Народ, единственный источник власти, скажет свое слово — и вопрос закрыт. Речь идет о существенном расширении полномочий парламента, это путь к более тесной работе между представительной и исполнительной ветвями власти — я именно так и планировал. Это будет означать повышение взаимной ответственности за достигнутые результаты — или отсутствие таковых. Считаю, что на данном этапе развития общества такие изменения оправданы и достаточны — это уже качественный шаг вперед с точки зрения развития нашей демократии.

Мы действительно подошли к черте и, прежде чем переступить ее, должны принять решение по принципиальному и чувствительному вопросу о высшем уровне госвласти, а именно о президентской. Глубоко убежден, что сильная президентская вертикаль для России абсолютно необходима. Сегодняшняя ситуация в экономике и не только лишний раз нам об этом напоминает.

Прежде всего, это необходимо для стабильности. Конечно, есть альтернативы — парламентская форма правления, которая широко применяется в мире. Однако на сегодняшнем этапе развития она для нас не может быть использована. Посмотрите, в странах традиционной парламентской демократии в Европе что происходит? Годами в некоторых странах не могут сформировать правительство. Для России это неприемлемо. А наделение других органов власти, таких как Совбез или Госсовет, тем более, напрямую народом не избираемых, наделение из серьезными полномочиями президентского характера неправильно, неприемлемо и опасно.

Это не имеет ничего общего с демократией и неизбежно приведет в расколу общества. Для России это неизбежно приведет к двоевластию и самым негативным, а возможно и трагическим образом отразится на судьбах страны и на жизни граждан. Давайте не будем этого делать.

Были предложения о том, чтобы внести изменения в Конституцию и продлить срок действующего президента, вашего покорного слуги. Сделать это на основании того, что граждане проголосуют за предложенную поправку. Но в таком случае получится, что полномочия президента продлеваются по факту без альтернативных выборов, а это на мой взгляд также неверно. У граждан России на любых выборах альтернатива всегда должна быть. Выборы должны быть открытыми и конкурентными.

Предложения, которые высказала Валентина Владимировна Терешкова, мы все с огромным уважением к ним относимся, к ней относимся, хочу еще раз поздравить вас с недавним днем рождения, Валентина Владимировна, в принципе тоже понятны.

Первое, исключить из конституции количество сроков, на которые может избираться высшее должностное лицо страны — президент. Похожая, по сути, идея прозвучала на недавней моей встрече в Петербурге с гражданами, там один из ветеранов как раз это именно и предложил. Я тогда сказал, что не хочется возвращаться к временам Советского Союза, не скрою, был некорректен, это некорректное замечание, потому что во времена Советского Союза никаких выборов-то и не было, там все решалось достаточно келейно либо в результате внутрипартийных каких-то там процедур или интриг, выборов не было.

Сейчас абсолютно другая ситуация, это правда, сейчас нужно идти на выборы, это другая ситуация. Строго говоря, формально сегодня можно было бы отменить ограничение по срокам, тем более что во многих других странах, в том числе у наших соседей, такая практика существует, никаких ограничений по количеству сроков избрания главы государства нет. Кстати говоря, и за океаном, в тех же Штатах поправка в конституцию, которая ограничивает количество сроков двумя, впервые появилась только в 1947 году, и только в 1951 году за нее проголосовали, ее ратифицировали все штаты. 1951 год, не так уж и далеко, с точки зрения истории, совсем вчера.

Я объясню, почему, ведь тогда, обратите внимание, кстати говоря, прецеденты избрания больше двух сроков были в тех же Штатах. И почему, смотрите, великая депрессия, огромные проблемы в экономике, безработица и нищета в Штатах на тот период времени. Потом Вторая мировая война.

В условиях, когда страна переживает такие вот потрясения и такие сложности проходят, конечно, в нашем случае мы еще не все преодолели после развала Союза, это тоже понятно, стабильность, может быть, и важнее и должна находиться в приоритете. Особенно, повторю, в то время, когда у страны еще много проблем. Но когда политическая, экономическая, социальная сфера обретает внутреннюю устойчивость, зрелость, когда государство становится, безусловно, более мощным и трудно уязвимым извне, тогда на первый план, безусловно, выходит именно возможность сменяемости власти. Она нужна для динамики развития страны.

А мы-то с вами как раз принимаем поправки не на год, не на два и даже не на десять. Я надеюсь, на более отдаленную историческую перспективу, хотя бы лет на 30-50. И в этой долгосрочной перспективе общество должно иметь гарантии, что регулярная смена власти будет обеспечена. О будущих поколениях нам нужно с вами подумать".

Как сообщал OBOZREVATEL, в России набросились на президента Владимира Путина из-за поправки в Конституцию о языке.

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