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12 января • обновлено в 06:42
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"Путин хочет выход к океану": появилась неожиданная версия аннексии Крыма

1.7т
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Президент РФ Владимир Путин аннексировал украинский Крым ради Черного моря, которое может обеспечить выход российскому военному флоту в Атлантический океан.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказал бывший подполковник КГБ Владимир Попов. По его словам, Россия всегда стремилась быть океанской державой, и в этом смысле Крым – непотопляемый авианосец, обеспечивающий ей выход в Атлантику.

"По результатам Первой мировой войны, Россия получала контроль над проливами Босфор и Дарданеллы. Так как Черное море – это внутреннее море, пролив закрыли и все, флот никуда не выйдет. А Россия всегда хотела быть океанской державой, чтоб иметь океанский флот. Без Крыма у нее не было бы и полноценного флота в Черном море. Крым – непотопляемый авианосец, обеспечивающий ей выход в Атлантику", – уверен Попов.

Черноморский флот

Черноморский флот

structure.mil.ru

По его словам, ситуация с Крымом в пользу Украины разрешится только при одном условии: после распада РФ.

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"Пока Россия будет сильной, все так и будет оставаться. Поэтому Украине нужно заниматься своими внутренними делами, поднимать экономику, жизнь людей, а Крым и Донбасс отложить на долгую перспективу. Пока Россия сильная, ничего не получится, а она сама эти территории не отдаст", – подчеркнул экс-подполковник.

Как сообщал OBOZREVATEL, суд Швейцарии обязал Россию выплатить около $82,1 млн компенсации украинским фирмам за имущество, которое было забрано у них в аннексированном Крыму.

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Автор
Катерина Иванова
Темы
Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
Крым Новости Крыма Новости России
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Odessa Max
Odessa Max
У Попова на столько плохо с географией, что он не знает о выходе РФ в Чёрное море и без Крыма? Пусть на досуге по интересуется на берегах какого моря находятся города Сочи и Новороссийск
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Короче, xoxлатые свинопасы лососнут тунца из Атлантики!
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