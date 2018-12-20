''Путин-щука, мне больно!'' Журналисты в Москве странно встретили главу России

Журналисты в попытке привлечь внимание российского президента Владимира Путина подготовили странные плакаты и пришли с ними на пресс-конференцию главы РФ.

В центре международной торговли в Москве можно увидеть транспаранты с призывами вернуть мэра, очистить Волгу и даже полетать.

Например, журналистка из Кызыла Азиана Чадамба пришла с картинкой рыбы, на которой написано: "Путин – щука".

"Владимир Владимирович часто приезжает в Республику Тува, отдыхает, рыбачит. И вы тоже, наверное, помните, какой был ажиотаж вокруг той самой выловленной щуки. И я решила таким вот образом привлечь его внимание. Фото — это всего лишь средство на пути к цели. А вопросы касаются экономики и экологии. Например, проекта строительства железной дороги в Республику Тува", — объяснила женщина странный слоган, пишет телеграмм-канал 360tv.

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Как сообщал OBOZREVATEL, на пресс-конференцию Путина не пустят больных и людей с судимостью.

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