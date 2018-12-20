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''Путин-щука, мне больно!'' Журналисты в Москве странно встретили главу России

5.1тЧитать материал на украинском

Журналисты в попытке привлечь внимание российского президента Владимира Путина подготовили странные плакаты и пришли с ними на пресс-конференцию главы РФ.

В центре международной торговли в Москве можно увидеть транспаранты с призывами вернуть мэра, очистить Волгу и даже полетать.

Например, журналистка из Кызыла Азиана Чадамба пришла с картинкой рыбы, на которой написано: "Путин – щука".

"Владимир Владимирович часто приезжает в Республику Тува, отдыхает, рыбачит. И вы тоже, наверное, помните, какой был ажиотаж вокруг той самой выловленной щуки. И я решила таким вот образом привлечь его внимание. Фото — это всего лишь средство на пути к цели. А вопросы касаются экономики и экологии. Например, проекта строительства железной дороги в Республику Тува", — объяснила женщина странный слоган, пишет телеграмм-канал 360tv.

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''Путин-щука, мне больно!'' Журналисты в Москве странно встретили главу России
''Путин-щука, мне больно!'' Журналисты в Москве странно встретили главу России
''Путин-щука, мне больно!'' Журналисты в Москве странно встретили главу России
''Путин-щука, мне больно!'' Журналисты в Москве странно встретили главу России
''Путин-щука, мне больно!'' Журналисты в Москве странно встретили главу России
''Путин-щука, мне больно!'' Журналисты в Москве странно встретили главу России
''Путин-щука, мне больно!'' Журналисты в Москве странно встретили главу России
''Путин-щука, мне больно!'' Журналисты в Москве странно встретили главу России
''Путин-щука, мне больно!'' Журналисты в Москве странно встретили главу России
''Путин-щука, мне больно!'' Журналисты в Москве странно встретили главу России
''Путин-щука, мне больно!'' Журналисты в Москве странно встретили главу России
''Путин-щука, мне больно!'' Журналисты в Москве странно встретили главу России
''Путин-щука, мне больно!'' Журналисты в Москве странно встретили главу России
''Путин-щука, мне больно!'' Журналисты в Москве странно встретили главу России
''Путин-щука, мне больно!'' Журналисты в Москве странно встретили главу России

Дождь

''Путин-щука, мне больно!'' Журналисты в Москве странно встретили главу России

Дождь

''Путин-щука, мне больно!'' Журналисты в Москве странно встретили главу России

Дождь

''Путин-щука, мне больно!'' Журналисты в Москве странно встретили главу России

Дождь

''Путин-щука, мне больно!'' Журналисты в Москве странно встретили главу России
''Путин-щука, мне больно!'' Журналисты в Москве странно встретили главу России
''Путин-щука, мне больно!'' Журналисты в Москве странно встретили главу России
''Путин-щука, мне больно!'' Журналисты в Москве странно встретили главу России
''Путин-щука, мне больно!'' Журналисты в Москве странно встретили главу России
''Путин-щука, мне больно!'' Журналисты в Москве странно встретили главу России
''Путин-щука, мне больно!'' Журналисты в Москве странно встретили главу России
''Путин-щука, мне больно!'' Журналисты в Москве странно встретили главу России
''Путин-щука, мне больно!'' Журналисты в Москве странно встретили главу России
''Путин-щука, мне больно!'' Журналисты в Москве странно встретили главу России
''Путин-щука, мне больно!'' Журналисты в Москве странно встретили главу России
''Путин-щука, мне больно!'' Журналисты в Москве странно встретили главу России
''Путин-щука, мне больно!'' Журналисты в Москве странно встретили главу России

Как сообщал OBOZREVATEL, на пресс-конференцию Путина не пустят больных и людей с судимостью.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Комментарии
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Путин - сука!)))
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1
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
ПНХ ПТН, Мнение польского сантехника очень важно для нас, ожидайте на линии
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0
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Михаил Устинов
Михаил Устинов
Так проводится пресс-конференция в демократическом государстве
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2
1
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Путин не щука, Путин краб))
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