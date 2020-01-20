Главная Новости
20 января • обновлено в 08:08
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

Путин сбежал с крещенских купаний и глупо оправдался

4.6т
Читать материал на украинском

Президент России Владимир Путин якобы не участвовал в традиционных крещенских купаниях из-за теплой погоды.

"Владимир Путин из-за теплой погоды и отсутствия льда и снега не стал в этом году принимать участие в Крещенских купаниях", – сообщили в Кремле.

Новости
Меркель занервничала: Путин отличился наглой выходкой на конференции в Берлине

Как стало известно, 19 января Путина принял участие в международной конференции по урегулированию ситуации в Ливии, которая прошла в Берлине.

Путин сбежал с крещенских купаний и глупо оправдался

Путин сбежал с крещенских купаний и глупо оправдался

РБК

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В 2019 году Путин скрыл фото своего купания в проруби после провала в 2018. Российские пользователи разозлились из-за того, что момент не был запечатлен. Некоторые и вовсе предположили, что их обманывают.

  • 19 января 2018 года президент России Владимир Путин отправился в Тверскую область, где посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь, а также принял участие в крещенских купаниях, окунувшись в прорубь на Селигере.

  • Россияне заметили, что из воды шел пар. Кроме того, люди начали требовать видеоподтверждение купания.

  • Также было отмечено, что Путин перед тем, как искупаться в проруби, "неправильно" перекрестился – слева направо.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Екатерина Луговская
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
10
24
Смешно
0
Интересно
1
Печально
9
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Хо Хол
Хо Хол
Порошенко за годы своего правления хоть раз окунулся? Или каждый раз нелепо оправдывался?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Путен настолько суров,что окунается только при -40.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Mega Death
Mega Death
Путин в Германии вопросы решал )) Интересно , по статье , он якобы не участвовал или якобы из-за тёплой погоды?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости Росии

Топ-публикации

Топ-блоги