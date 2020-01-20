Президент России Владимир Путин якобы не участвовал в традиционных крещенских купаниях из-за теплой погоды.

"Владимир Путин из-за теплой погоды и отсутствия льда и снега не стал в этом году принимать участие в Крещенских купаниях", – сообщили в Кремле.

Как стало известно, 19 января Путина принял участие в международной конференции по урегулированию ситуации в Ливии, которая прошла в Берлине.

Путин сбежал с крещенских купаний и глупо оправдался РБК

Как сообщал OBOZREVATEL:

В 2019 году Путин скрыл фото своего купания в проруби после провала в 2018. Российские пользователи разозлились из-за того, что момент не был запечатлен. Некоторые и вовсе предположили, что их обманывают.

19 января 2018 года президент России Владимир Путин отправился в Тверскую область, где посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь, а также принял участие в крещенских купаниях, окунувшись в прорубь на Селигере.

Россияне заметили, что из воды шел пар. Кроме того, люди начали требовать видеоподтверждение купания.

Также было отмечено, что Путин перед тем, как искупаться в проруби, "неправильно" перекрестился – слева направо.

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