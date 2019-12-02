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2 декабря • обновлено в 21:59
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Станислав Белковский
Станислав Белковский
Российский политолог Все статьи автора

Путин с помощниками бьют копытами. Но их интересует не Донбасс

29.7т

9 декабря в Париже состоится встреча Нормандской группы между лидерами Франции, Германии, России и Украины. - ред.

Стало очевидно, и Владимир Зеленский это публично признал, что соглашения Минск-2 зашли в тупик. Значит, нужен новый концептуальный формат Минск-3 и оптимальным результатом переговоров в Париже будет признание такой необходимости, хотя точного содержания формата сформулировано не будет.

Кроме того, Владимира Путина очень волнует газовая проблематика, которая прямого отношения к отдельным районам Донецкой и Луганской областей не имеет. Но для России очень важно подписать новый транзитный контракт с Украиной с 1 января 2020 года. Если этого сделано не будет, "Газпрому" грозят иски со стороны европейских потребителей за непоставки газа.

Думаю, согласие на обсуждение концептуального формата Минск-3 Путиным связано с определенными уступками Украины в газовом вопросе.

Но не надо забывать, что переговоры в Нормандском формате – это не переговоры Путина и Зеленского. Это четырехсторонние переговоры, в которых важную роль играет Германия и Франция, как модераторы процесса. Для России Украина не настолько важный партнер в переговорах, сколько инструмент для достижения главной цели – заключение всёобъёмного пакта с Западом.

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С такими темпами "Газпром" может стать украинским

Это понятие очень широкое. Такой пакт включает в себя судьбу Приднестровской Молдавской республики, два острова Южно-курильской гряды, которые могут быть переданы Японии и конечно, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Вряд ли речь идет о замороженном конфликте, ведь в таком состоянии он находится уже сейчас.

Поэтому максимум, чего можно ожидать от переговоров 9 декабря – это признание нового концептуального формата, условно-именуемого Минск 3, и конечно же, договоренностей по газу.

Владимир Путин и его помощники просто бьют копытами на тему обязательного решения газовых вопросов в Париже 9 декабря. Они хотят, чтобы Украина отказалась от своих претензий, а в обмен на это, возможно, Россия может согласиться на 10-летний контракт по транзиту. Что из этого выйдет – тоже непонятно, все будет решаться на месте. Ясно, что на большие уступки Путин идти не может, а на небольшие он идти обязан, иначе не будет никакого пакта с Западом. Еще раз подчеркиваю, что для него Украина не объект переговоров, а инструмент переговоров с Францией, Германией и США.

Кстати, также будет поставлен вопрос о подключении к Нормандскому формату США, но вряд ли сейчас Дональд Трамп на это пойдет. У него масса своих проблем внутри страны и ему ни до Нормандского формата, ни до Украины. За исключением разве что переговоров с Владимиром Зеленским относительно возбуждения уголовных дел в отношении Хантера Байдена, сына Джозефа Байдена, что является одним из оснований для его импичмента. В этом смысле Украина его беспокоит. А вот в вопросах ОРДЛО и в вопросах газа совершенно нет.

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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин Дональд Трамп
Место
Россия
Теги
нормандский формат Донбасс Новости России
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Ковалёв Иван
Ковалёв Иван
"....для России очень важно подписать новый транзитный контракт с Украиной" - шта?!!
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Mega Death
Mega Death
Американцы руками Коболева, пять лет не дают договориться Нафтогазу и Газпрому. А тут вдруг , раз и разрешат))) Наивные дети. Они не для того всё затевали, чтоб потом так просто отказаться)) Пусть Зеленский о чем хочет договаривается с Путиным, но ничего выполнить он не сможет.
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
А этот паяц, сволочь увольняет тех, кто загнал Газпром в капкан,
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