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29 декабря • обновлено в 21:05
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Путин с дочерьми чуть не сгорели в пожаре: всплыли эксклюзивные подробности

8.2т
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Президент России Владимир Путин чудом выжил во время пожара, который произошел на его даче под Ленинградом (современный Санкт-Петербург. Ред.).

Подробности РИА Новости рассказал немецкий журналист и автор книги "Владимир Путин. "Немец" в Кремле" Александр Рар.

По его словам, происшествие случилось в 1996 году, когда Путин с друзьями отдыхали в сауне.

Владимир Путин чуть не сгорел

Владимир Путин чуть не сгорел

Коллаж

"Я лично спросил у него, правдива ли эта история, и он подтвердил. Путин был с друзьями в сауне, когда дом начал гореть. Он вбежал на второй этаж, где спали его дочери, и вынес их, сбросил вниз на руки друзьям. Он спас им жизнь", – поделился журналист.

"Потом он вспомнил, что в доме в "дипломате" хранятся все сбережения, и он еще раз вбежал в горящий дом и увидел, что все деньги сгорели, и только его нательный крест лежал нетронутый. Это такая личная история, которая была честно рассказана", – отметил Рар.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин едва не разбился из-за плохих погодных условий. Президентский самолет Ил-96 попал в зону турбулентности, однако чудом смог приземлиться в аэропорту.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Майя Лисовская
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
О, пусть кварталовцы ему песенку про пожар споют! Интересно, сколько бы прожили после этого?
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Мир Миру
Мир Миру
Путін сам в шоці. Все однією ниточкою пов"язано: сауна, спасіння дочок, згорілі гроші, хрест в руці, німецький автор. Знак Божий йому даний ще в 1996 році. Каятись час.
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0
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
.....а потом, Путин, весь в копоти и саже, подбежал к перекрёстку и перевёл старушку через дорогу, успокоил и вытер сопельки плачущей девочке и накормил обедом бомжа. (из книги "Скромные герои человечества" )
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