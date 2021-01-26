Путин решил запретить сравнивать СССР с нацистской Германией

Юрий Сергиенко Новости России 02:35, 26.01.2021 Обновлено: 02:37, 26.01.2021

Президент России Владимир Путин предложил Госдуме разработать законопроект, который запрещает отождествлять роль СССР и нацистской Германии во время Второй мировой войны.

Подготовить документ необходимо в первой половине 2021 года, пишет "Газета.ru".

Законопроект должен внести изменения в закон "Об увековечении победы советского народа в Великой отечественной войне 1941-1945 годов".

Также президент поручил Госдуме до 1 мая проработать нормы регулирования доступа детей к информации, которая "имеет значительную историческую, художественную или иную культурную ценности".

С этими инициативами, которые поддержал Путин, еще в октябре 2020 года выступила глава комитета парламента по культуре Елена Ямпольская. Ей не понравилось, что в России выходят печатные издания, в которых звучат обвинения в адрес СССР, в частности, касательно Польши.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети вспомнили знаковое фото, на котором зафиксирован момент братания красноармейцев и гитлеровцев в начале Второй мировой войны.

Отмечалось, что 17 сентября 1939 года, через 16 дней после нападения нацистской Германии на Польшу, советские войска без объявления войны вторглись с востока и заняли западнобелорусские и западно-украинские земли Польши.

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