Путин решил ускорить выдачу гражданства России: что задумал

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о сокращении срока рассмотрения заявки на прием в российское гражданство в упрощенном порядке.

Документ, разработанный по поручению президента РФ Владимира Путина, предусматривает сокращение срока рассмотрения таких заявлений с шести до трех месяцев, сообщает ТАСС.

Путин решил ускорить выдачу гражданства России

Действующие в РФ нормы устанавливают срок рассмотрения заявлений о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке до шести месяцев. Принятый законопроект предлагает сократить этот срок до трех месяцев, но это будет касаться только лиц, проживающих в России. Для иностранцев срок останется прежним – шесть месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России подготовили законопроект, который позволит получать российские паспорта, не отказываясь от другого гражданства.

Напомним, что 17 июля президент России Владимир Путин подписал указ, который упростил процедуру получения российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей.

СНБО Украины запланировал ответные меры, но подробности раскрывать не стали, сославшись на секретность. А президент Украины Владимир Зеленский осудил решение Путина по поводу паспортов. Он поручил разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев "из дружественных стран"

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