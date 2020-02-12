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12 февраля • обновлено в 16:09
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Путин решил ускорить выдачу гражданства России: что задумал

1.8т
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Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о сокращении срока рассмотрения заявки на прием в российское гражданство в упрощенном порядке.

Документ, разработанный по поручению президента РФ Владимира Путина, предусматривает сокращение срока рассмотрения таких заявлений с шести до трех месяцев, сообщает ТАСС.

Путин решил ускорить выдачу гражданства России

Путин решил ускорить выдачу гражданства России

Действующие в РФ нормы устанавливают срок рассмотрения заявлений о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке до шести месяцев. Принятый законопроект предлагает сократить этот срок до трех месяцев, но это будет касаться только лиц, проживающих в России. Для иностранцев срок останется прежним – шесть месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России подготовили законопроект, который позволит получать российские паспорта, не отказываясь от другого гражданства.

Напомним, что 17 июля президент России Владимир Путин подписал указ, который упростил процедуру получения российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей.

СНБО Украины запланировал ответные меры, но подробности раскрывать не стали, сославшись на секретность. А президент Украины Владимир Зеленский осудил решение Путина по поводу паспортов. Он поручил разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев "из дружественных стран"

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
Государственная Дума России российские паспорта
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Гервалов Сергей
Гервалов Сергей
Молодцы. Очень много людей хотят получить Российское гражданство.
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фил филька
фил филька
ухаха. даже такое миролюбивое и абсолютно добровольное действо как предоставление гражданства вызывает возмущение у упоротых)) и при этом тот факт что почти все страны мира так или иначе предоставляют гражданство упоротых не смущает)) раздражает только россия - как так мордор же а люди все едут в рашку жить и едут)) а из процветающей украины бегут миллионами)
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