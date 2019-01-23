Мирный договор по Курилам между Советским Союзом и Японией, теперь межу Россией и Японией, как продолжательницей СССР - это старая история. Как мы помним, война была прекращена Японией не только капитуляцией 2 сентября 1945 года, но и т.н. Сан-Францисским мирным договором, который окончательно зафиксировал статус Японии как нейтрального государства и как государства, отказывающегося от своих внешних владений. Это - Корея, Тайвань, подмандатные острова в Тихом океане, в том числе южный Сахалин и Курилы. Япония подтвердила, что отказывается от этих земель раз и навсегда.

Но поскольку тогда в 51-м году в разгаре была холодная война, западные страны не стали фиксировать, что северные территории, т.е. Южный Сахалин и Курилы, переходят к Советскому Союзу. Они сказали, что вот Япония от них отказывается и непонятно, кому они будут принадлежать потом. А до этого в Ялте фиксировалось, что все эти территории переходят к Союзу. Из-за этого тот не подписал договор с Западом, ведь не было сказано, что именно ему переходят Южный Сахалин и Курилы. Если мир оказался в состоянии мира с Японией, то Советский Союз формально не является страной, которая полностью решает свои вопросы с Японией. Мирный договор повис в воздухе.

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В 56-м году, когда началось потепление после сталинской эпохи, Союз начал пытаться наладить нормальные отношения с миром. Советские войска ушли из Австрии, Финляндии, и Хрущев предложил Японии подписать мирный договор с передачей части островов – малой Курильской гряды, подав его как меру акта доброй воли.

Но Япония тогда не пошла на это, сказав, что ей надо вернуть больше. И предложила вернуться к Симодскому договору 1855-го года, по которому два южных острова большой Курильской гряды, Кунашир и Итуруп, тоже отходят к Японии.

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Эта ситуация историческая и любой международный суд признает правоту России. Договор 1855-го года давно утратил свою силу. После этого было много договоров – хватало пересмотра границ.

Все повисло. Япония не соглашалась подписать мирный договор по передаче двух южных островов большой Курильской гряды. Но сейчас, когда Путин поставлен в крайне тяжелое положение санкциями, Россия практически лишена возможности иностранных финансовых заимствований, новых технологий, он решил сделать прорыв на восточном фронте и практически предложил вернуться к договору, предложенному Хрущевым. То есть Японии возвращается Малая Курильская гряда, острова Шикотан и Хабомаи. Ну и заключается некое соглашение.

Сахалин

Многие японцы пошли бы на это, но Япония – страна демократическая, там есть парламент и такая вещь, как мирный договор, без решения парламента одним премьер-министром подписан быть не может. Согласится ли японский парламент на эти предложения, если он на них не соглашался на протяжении 65-ти лет - открытый вопрос.

Я предполагаю, что не согласится, и вопрос так и останется открытым. Но все может быть.

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