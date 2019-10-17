"Готовится к большой войне?" Путин решил исключить Россию из важного международного договора

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму законопроект о выходе страны из международного договора о правах мирного населения во время войн.

Согласно данному протоколу в рамках Четвертой Женевской конвенции, ранее СССР признавал компетенции комиссии по расследованию нарушений прав граждан при вооруженных конфликтах, сообщает "Радио Свобода".

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что причинами отказа признавать компетенцию комиссии являются "существенно возрастающие риски нынешней международной обстановки" и "риски злоупотребления полномочиями комиссии в политических целях со стороны недобросовестных государств". О каких именно государствах идет речь, не уточняется.

Также отмечается, что в составе комиссии не было представителя России, а правительство страны ежегодно выплачивало взносы в ее бюджет.

"И вы еще скажете, что "он не будет воевать"? Да он именно к большой войне и готовится!" – отреагировал на новость в Twitter российский журналист Саша Сотник.

Ветеран АТО и волонтер Мирослав Гай на странице в Facebook также высказал мнение, что Россия продолжает усиленными темпами готовиться к масштабному вооруженному конфликту.

Владимир Путин

Соглашение о признании компетенции международной комиссии по расследованию нарушений гуманитарного права при вооруженных конфликтах было ратифицировано Советским Союзом в 1977 году. Сама комиссия была учреждена в рамках Четвертой Женевской конвенции о защите гражданского населения в мирное время в 1949 году.

Один из главных пунктов конвенции обязывает воюющие стороны разделять мирное население от непосредственных участников боевых действий.

И вы еще скажете, что "он не будет воевать"? Да он именно к большой войне и готовится!https://t.co/JZvbV1eDnv https://t.co/JZvbV1eDnv — Sasha Sotnik (@sasha_sotnik) October 17, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший генерал и руководитель внешней разведки КГБ Олег Калугин заявил, что возвращении Украины под политическое влияние России – это вопрос ее национальной гордости, преимущества и самодостаточности.

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