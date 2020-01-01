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1 января • обновлено в 11:37
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Игорь Яковенко
Игорь Яковенко
Российский журналист Все статьи автора

Путин решает проблему-2024, а нам надо решить проблему-2021

1.3т

Адаптированная стенограмма

Здравствуйте, дорогие друзья! Я – Игорь Яковенко и это 61-й новогодний выпуск программы "Медитация" в котором я, прежде всего, хочу вас поблагодарить за то, что в уходящем, 2019-м вы иногда дарили мне радость общения с вами, делились своими мыслями и выслушивали мои, критиковали, поправляли меня.

На тех небольших площадках, которые мы вместе с вами создали, вы чаще обменивались мыслями друг с другом, чем со мной и вот это, если хотите, интеллектуальное сводничество – это именно то, ради чего эти площадки создавались. В этой короткой предновогодней "Медитации" я не буду изменять традиции и пропущу свои мысли сквозь слова одного из тех людей, которые являются моими постоянными собеседниками.

"Чаще всего достоинство человека выражается или может выражаться в том, чтобы хотя бы честно мыслить". Мераб Мамардашвили.

Мысль возникает только в диалоге. С собеседниками. С авторами книг. Со своими воспоминаниями, когда мы беседуем с собой – прошлым. С собой – будущим, когда вы что-то планируете. Мысль возникает в со-знании. То есть, когда люди обмениваются своими знаниями и мнениями, в момент этого обмена и в момент со-мнения. То есть, когда вы подходите к диалогу с окончательным, окаменевшим знанием и мнением, вы лишаете себя свободы мысли, вы не можете думать. Вот пример такого окаменелого мнения – "Краткий курс истории ВКП(б).

Специально держу эту окаменелую ложь на полке, чтобы помнить, куда, в какую яму можно провалиться.

Когда я говорю "вы" я имею в виду прежде всего себя. Все время ловлю себя на том, что не оставляю пространства для мысли, для диалога. Борюсь с этим.

В наступающем году мы с вами создадим несколько проектов для совместного думания. Это не мои личные проекты, их презентация состоится в январе, поэтому о форме я сейчас говорить не буду, скажу о содержании. То есть, о чем мы будем думать вместе. Многое из того, о чем надо думать в 2020 - это то, что недодумано в 2019-м.

Под Новый год - публичное противостояние: президент России Путин – премьер Польши Моравецкий. Путин обозвал давно умершего польского посла "сволочью" и "антисемитской свиньей" обвинил Польшу в том, что она развязала 2-ю мировую. Моравецкий объяснил Путину, что он – лжет. Объяснил подробно и убедительно.

Путин, конечно, лжет, но лжет с точным прицелом. Пытается втянуть в антипольскую кампанию Израиль и мировую еврейскую диаспору. А главный прицел – 75-летие Победы во Второй мировой, которую Путин приватизирует. Нас ждет год "победобесия". Со знаменем Победы в одной руке и с Холокостом в другой – Путин будет атаковать Европу и всю цивилизацию Запада. Нужна вакцина против инфицирования победобесием.

Чтобы понять настоящее, нам надо переварить прошлое. Немцы свое прошлое переварили, поэтому они живут в разы лучше чем мы – свободнее и богаче. Германия более 40 послевоенных лет переваривала свое прошлое в дискуссиях и продолжает его переваривать. Переписка Карла Ясперса и Мартина Хайдеггера – длилась 43 года: с 1920 по 1963. Послевоенную общенациональную дискуссию по перевариванию прошлого в 1946 году начал тот же Ясперс в работе "Вопрос о виновности". Уже в 80-е дискуссия вспыхнула с новой силой, и в нее включился Юрген Хабермас. Чтобы сделать прививку от интоксикации "победобесием" нужен серьезный разговор о прошлом.

Новости
Письмо к Путину

В том числе и о недавнем прошлом. В канун Нового года вспыхнула дискуссия о Гайдаре между Илларионовым и сторонниками Гайдара. Стороны бросались друг в друга ругательствами и кусками исторической правды, вырванными из контекста. Мы не можем двигаться в будущее, если не переварим 90-е и последующие "нулевые" и "десятые", не поймем, как именно эти периоды связаны и что именно с нами произошло.

Мы все немного пифагорейцы и поэтому нули в конце даты воспринимаем как начало эпохи или отсчет периода. Какими будут эти "двадцатые"? "Ревущими", как "двадцатые" прошлого столетия? Или "стонущими", или "блеющими", или "шипящими"? Они будут такими, какими их сделаем в том числе мы.

Новости
Польский премьер не просто врезал Путину, а опрокинул на землю

Путин решает проблему-2024, а нам надо решить проблему-2021. В 2021 году 19 сентября состоятся выборы в Госдуму. Нужен серьезный диалог о том, что люди, которым отвратителен путинский режим, могут и должны делать в связи с этим мероприятием, которое, конечно, выборами не будет являться. Нужны публичные дискуссии и выявление общественного мнения в протестной среде по этому вопросу. Если победит мнение, что это только фарс и с шулерами играть нельзя – так тому и быть. Если весомее окажутся аргументы тех, кто считает, что выборы всегда были точкой сборки протеста, то надо понять, как в этом участвовать. В этом случае неизбежен разговор с "Яблоком", поскольку из 13 партий, которые могут участвовать в этом мероприятии без сбора подписей "Яблоко" единственная партия, которая может стать площадкой для объединения оппозиции на этих выборах. Это будет очередной момент истины для яблочников: захотят получить свои обычные 2% - один выбор. Решат идти на компромисс и стать площадкой для протеста – другой выбор. Но нужен диалог. Надо думать вместе.

А еще надо вместе думать о том, что делать тем, кто переживет путинизм с тем, что после путинизма останется

Поздравляю вас с Новым годом, дорогие друзья! Желаю вам счастья, любви и свободы, которая приходит только к тем, кто умеет думать. До скорой встречи в 2020 году!

С НОВЫМ ГОДОМ!

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Место
Россия
Источник
Источник: Блог Игоря Яковенко
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Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
С Новым Годом!
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