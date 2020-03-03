Путин разозлился на интервью ТАСС и поспорил с журналистом

Президент России Владимир Путин разозлился во время интервью журналисту ТАСС, обсуждая вопрос статуса иноагента и протесты в РФ.

Видео было опубликовано на канале ТАСС в YouTube. Он начал сравнивать наказания за протесты на Западе и в России.

"Есть правила, которых должны придерживаться все. И те, кому нравится власть, и те, кому она не нравится. Есть закон, и нужно его соблюдать. Иначе мы дойдем до ситуации полностью разбалансированной в стране. Иначе… мы что, хотим, чтобы у нас на улицах жгли машины?" – возмутился глава РФ.

Путин напомнил о том, что в Швеции за несанкционированные акции дают от 5 до 10 лет, а в России такого нет.

Владимир Путин разозлился на интервью ТАСС Скрнишот

Он резко отреагировал на вопрос о статусе иноагента как "клейма" на человеке. Ведущий провел параллель с желтыми звездами в качестве отметок, которые было приказано носить евреям, что разозлило президента России.

"Это разница большая. Значит, Соединённые Штаты Америки — это не фашистская Германия, ну не надо им лепить то... К чему они не имеют отношения. Параллель плохая, несправедливая и не имеющая отношения к действительности", – заявил Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин лицемерно ответил на протесты в России, запугав террором на улицах

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.