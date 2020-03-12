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12 марта • обновлено в 02:31
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Путин разозлил россиян "скрепой" о Второй мировой. Видео

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Россияне возмутились заявлением президента РФ Владимира Путина, который одобрил лозунг, который часто звучит в стране перед Днем победы.

Так в интервью ТАСС, глава Кремля отметил, что ему нравится лозунг "Спасибо деду за Победу". Видео в Twitter опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Такое высказывание разозлило россиян в сети, которые писали гневные комментарии.

Владимир Путин

Владимир Путин

"Надоел уже этот дурачок. Что не реплика, то фейспалм у всей страны", "Спасибо деду за обеды!", "Спасибо деду за доллар по 75", "И вам спасибо за победу над пенсиями и рублем!", "Летом приклею себе "Спасибо Путину за увеличенный пенсионный возраст", "Накрыл нас вал сплошных побед! Спасибо сказочный наш дед!", "А деды и не в курсе во что их победу и страну превратили", – писали в сети.

Путин разозлил россиян "скрепой" о Второй мировой

Скриншот

Путин разозлил россиян "скрепой" о Второй мировой

Скриншот

Путин разозлил россиян "скрепой" о Второй мировой

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, историк Станислав Кульчицкий заявил, что говоря в интервью ТАСС о популярном в России лозунге "Можем повторить", звучащего в контексте Дня победы, президент РФ Владимир Путин "запутался в своей аргументации".

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
День Победы
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
соцсети Новости России
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
И почему у одного из ''россиян'' ник на мове)))))
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий, хотя очевидно, ведь украинцы — это оскотинившиеся русские
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