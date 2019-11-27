"Почему не на коленях?" Путин разозлил россиян новой "показухой"

Президент России Владимир Путин обнял в Санкт-Петербурге пенсионерку, которая расплакалась, жалуясь на проблемы, и нарвался на возмущения в сети.

Подтверждающее видео в среду, 27 ноября, опубликовал в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Лидер РФ повернулся спиной, уходя после общения с жителями, как вдруг бабушка расплакалась. Путин показательно вернулся, обнял старушку и пообещал решить проблемы ее дочери.

Путин разозлил россиян новой "показухой" Скриншот из видео

Россияне бурно отреагировали на кадры. Многим ситуация показалась постановочной.

"Почему не на коленях? Руки целовала?", "Очередная мать ФСБшника", "Какая низкая комедия!", "Развод лохов Путиным под видеокамеры", "Да она как первое звание получила, так и на довольствие поставили", "А эта бабушка раньше кем была, продавщицей мороженного или заблудившимся охотником?", "Бабушка рядышком с дедушкой", "Очередное представление для досточтимой публики", – написали в комментариях.

Бабушка в толпе заплакала, увидев, что президент уходит после общения с жителями Питера. Путин вернулся, выслушал жалобы на проблемы ее дочери, обнял и пообещал помочь pic.twitter.com/NW0bnseDVk — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 27, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин решил прокатиться на московском поезде, создав в столице России транспортный коллапс и разозлив жителей.

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