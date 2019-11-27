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29 ноября • обновлено в 12:01
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"Почему не на коленях?" Путин разозлил россиян новой "показухой"

5.7т
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Президент России Владимир Путин обнял в Санкт-Петербурге пенсионерку, которая расплакалась, жалуясь на проблемы, и нарвался на возмущения в сети.

Подтверждающее видео в среду, 27 ноября, опубликовал в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Лидер РФ повернулся спиной, уходя после общения с жителями, как вдруг бабушка расплакалась. Путин показательно вернулся, обнял старушку и пообещал решить проблемы ее дочери.

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Путин разозлил россиян новой "показухой"

Путин разозлил россиян новой "показухой"

Скриншот из видео

Россияне бурно отреагировали на кадры. Многим ситуация показалась постановочной.

"Почему не на коленях? Руки целовала?", "Очередная мать ФСБшника", "Какая низкая комедия!", "Развод лохов Путиным под видеокамеры", "Да она как первое звание получила, так и на довольствие поставили", "А эта бабушка раньше кем была, продавщицей мороженного или заблудившимся охотником?", "Бабушка рядышком с дедушкой", "Очередное представление для досточтимой публики", – написали в комментариях.

"Почему не на коленях?" Путин разозлил россиян новой "показухой"
"Почему не на коленях?" Путин разозлил россиян новой "показухой"
"Почему не на коленях?" Путин разозлил россиян новой "показухой"
"Почему не на коленях?" Путин разозлил россиян новой "показухой"
"Почему не на коленях?" Путин разозлил россиян новой "показухой"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин решил прокатиться на московском поезде, создав в столице России транспортный коллапс и разозлив жителей.

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Автор
Ирина Кулинич
Персона
Владимир Путин
Место
Россия Санкт-Петербург
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Комментарии
46
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1
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19
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
И прослезился. Золотой портсигар - никому не подарил?
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1
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hunt andres
hunt andres
Ну, реакция сетевых "россиян" с хо хлостанскими айпи адресами вполне предсказуема. А вот порыв ВВП был по человечески объясним и уважаем. Респект.
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3
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Путин рассказал молодым россиянам, как выбирал себе профессию. Он приходил в учреждения и смотрел, как там работают. -Это в какие-такие учреждения свободно пускали юного друга КГБистов - в исправительно-трудовые…?
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