Путин разорвал договор о ракетах с США: что это означает

В среду, 3 июля, президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Соответствующий документ опубликован в среду на официальном сайте Кремля.
"Приостановить действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в городе Вашингтоне 8 декабря 1987 года", – сказано в документе.
ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.
Владимир Путин
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент США Дональд Трамп осенью 2018 года заявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД, так как Россия продолжает производить и принимать на вооружение запрещенные крылатые ракеты.
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон поддержал намерения президента США, подчеркнув, что Москва сделала договор "посмешищем".
Начиная со 2 февраля 2019 года Соединенные Штаты Америки заявили о приостановлении выполнения своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В ответ Россия также вышла из ДРСМД.
18 июня Государственная дума России приняла закон о приостановлении действия Договора между СССР и США о ДРСМД.
В НАТО заявили, что им придется ответить мерами, если Россия не вернется к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
OBOZREVATEL рассказывал, какие последствия ожидают мир и Украину после того, как РФ и США оказались на пороге новой гонки вооружения.
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