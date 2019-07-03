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Путин разорвал договор о ракетах с США: что это означает

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В среду, 3 июля, президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Соответствующий документ опубликован в среду на официальном сайте Кремля.

"Приостановить действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в городе Вашингтоне 8 декабря 1987 года", – сказано в документе.

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ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

Владимир Путин

Владимир Путин

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Персона
Владимир Путин
Место
Украина
Теги
РоссияСШАракеты
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
И что? Ну разорвал, обосравшись. Всеравно ничего путлу не светило.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Давно пора было. Хватит уже соблюдать всю эту хрень в одностороннем порядке! Европу только жалко... Хотя, чего это я, нихрена не жалко!!!
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Только вот не Путин разорвал договор, а США! Ведь именно они первыми вышли из этого договора. Россия лишь предприняла ответные шаги
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