То, что российские пропагандистские структуры распространяют всякие фейки о коронавирусе на Западе, это вполне естественно для них. Они для это и созданы, ничего другого они делать не умеют. Если у вас есть собака, которую научили лаять на всех прохожих, она будет заниматься этим постоянно.

Другое дело, меня как человека, который не верит пропагандистским структурам, с одной стороны, и очень симпатизирует идее единой Европы, глобализации и интеграции, с другой, эта ситуация беспокоит. Независимо от того, что говорит наша пропаганда. Думаю, что Евросоюз в условиях пандемии, показал себя слабее, чем мог бы показать и на что многие рассчитывали. Я вижу действительный процесс ослабления в национальных государствах и не вижу достаточной представительности европейских комиссий и правительства.

Думаю, когда эпидемия остановится, должны быть существенно пересмотрены некоторые принципы и механизмы работы европейских комиссий и структур. Надеюсь, этот кризис приведет не к переругиванию, а к серьезному анализу и изменению европейских структур.

По-моему, ЕС просыпается. Мне кажется, что в последние дни он начинает действовать, европейская солидарность увеличивается. Больных из Италии, например, начали перевозить во Францию и Германию, - все это замечательно, но понятно, что реформы будут нужны.

Касательно ситуации с коронавирусом внутри России. Во-первых, многие считают, что реальные цифры заболевших и умерших в значительной степени выше, чем объявленные. Причины могут быть две. Первая – сознательное замалчивание ситуации и искажение цифр, а вторая причина может быть связана с недостаточным уровнем тестирования. Кстати, последнее касается разных стран, когда публикуются разные цифры. Но если говорить о динамике развития ситуации в России, то мы идем примерно как и все остальные. Уже даже наши власти признают, что пик эпидемии и самые тяжелые времена у нас еще впереди.

Как на это реагируют? Очень разная реакция у государства и у гражданского общества. Российское общество реагирует блестяще. Россияне в реакции на эпидемию демонстрируют свои лучшие качества, полностью опровергая расистские представления о людях нашей страны. Очень высокий уровень взаимопомощи, без всяких усилий государства или даже оппозиции. Люди помогают друг другу. Во многих подъездах висят объявления, написанные от руки. Мол, если вам нельзя выходить на улицу или если вам тяжело – позвоните по такому-то телефону, мы вам все купим и принесем, бесплатно. Люди активно помогают друг другу, даже собирая деньги на средства защиты медикам.

Это реакция общества, а вот реакция государства абсолютно другая. Есть два типа такой реакции. Один тип – вполне разумен. Устанавливается карантин, что естественно. Но государство уходит от ответственности, карантин не объявлен, как и чрезвычайная ситуация. Это означает, что государство не несет материальной ответственности. Путин объявил нерабочие дни, но такого понятия в законе нет, и при этом еще велел выплачивать зарплату. 30 млн человек работают в частном бизнесе, каким образом они будут получать зарплату? Они просто разорятся. Одним своим выступлением Путин разорил миллионы людей в стране. У тех, кто сидит без зарплаты, начинается паника. Россия – страна бедных людей и тех, кто живет от зарплаты до зарплаты, а тут еще и ее не получат. За что они будут покупать еду? Таким людям государство почти не оказывает никакой прямой помощи.

На прошлой неделе во время выступления Путина, группу из организации "Альянс врачей", которая везла купленные на добровольны пожертвования средства индивидуальной защиты врачам в Нижегородскую область, остановили полицейские, задержали и арестовали и целую ночь продержали людей в обезьяннике.

Вот так российское государство в очередной раз продемонстрировало свою полную враждебность людям. Ну а об адекватности президента не сказал только ленивый.

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