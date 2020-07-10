Путин разочаровался в разрешении конфликта на Донбассе, – Песков

В России заявили, что "разочарованы" отсутствием продвижения в решении конфликта на Донбассе.

Об этом стало известно после совещания президента РФ Владимира Путина с членами Совета безопасности России, где обсуждали Украину, передает "РИА Новости".

"Состоялся обмен мнениями по ряду международных тем. В частности, высказано разочарование в связи с отсутствием какой-либо динамики по урегулированию кризиса на юго-востоке Украины... Ни минские, ни парижские договоренности Киев не выполняет", – сообщил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.

Также Путин обсудил ситуацию в Ливии и на Балканах. По словам Пескова, на совещании затрагивалась "ситуация в Ливии с акцентом на безальтернативность мирного урегулирования в этой стране".

Напомним, что представитель России в ТКГ Борис Грызлов сказал, что в Украине "создано еще два государства".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Украине на переговорах ТКГ в Минске не удалось достигнуть ощутимого прогресса по поводу "особого статуса" Донбасса с российской делегацией. Ведь представители страны-агрессора решили вычеркнуть из будущего закона упоминание о вынужденных переселенцах.