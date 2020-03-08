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8 марта • обновлено в 11:24
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Путин расстроил россиян поздравлением на 8 марта: заподозрили двойника

2.8т
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Президент России Владимир Путин поздравил женщин с Международным женским днем 8 марта.

Видео поздравления опубликовав в Twitter российский журналист из "кремлевского пула" Дмитрий Смирнов.

В поздравлении российский лидер выразил восхищение "лучшими в мире" мамами, женами, дочерьми, подругами, коллегами. Он добавил, что женщины каким-то непостижимым образом все успевают: "берегут домашний уют, достигают значимых успехов в работе или учебе и при этом остаются очаровательными, красивыми и женственными".

Поздравление Путина вызвало неоднозначную реакцию у россиян. Некоторые интернет-пользователи заподозрили, что их поздравлял двойник Путина. Также президенту РФ припомнили повышение пенсионного возраста женщинам:

"Вот какого запасного двойника здесь вытащили для русских женщин!"

"Извините, не этот ли "дедпобед" повысил пенсионный возраст женщинам, а уж не он ли разрешил выплачивать детские пособия по 50 рублей в месяц на ребёнка?"

"Пошёл он... со своими поздравлениями".

"5 лет пенсий сп**дил, поздравил так поздравил".

"Пошёл вон, самозванец".

"Деды поздравляли".

Путин поздравил с 8 марта: заподозрили двойника
Путин поздравил с 8 марта: заподозрили двойника
Путин поздравил с 8 марта: заподозрили двойника
Путин поздравил с 8 марта: заподозрили двойника
Путин поздравил с 8 марта: заподозрили двойника
Путин поздравил с 8 марта: заподозрили двойника

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине каждый пятый не будет отмечать 8 марта.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
8 Марта
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Ку Алексей
Ку Алексей
Путин - бог XXlов!
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Монику зеленски поздравил?
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
ботоксное уйло вечно на шифрах...
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