Путин расстроил россиян поздравлением на 8 марта: заподозрили двойника

Президент России Владимир Путин поздравил женщин с Международным женским днем 8 марта.
Видео поздравления опубликовав в Twitter российский журналист из "кремлевского пула" Дмитрий Смирнов.
"От всей души желаю вам счастья!": Путин поздравил женщин России с 8 марта pic.twitter.com/fIg0555LJz— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 7, 2020
В поздравлении российский лидер выразил восхищение "лучшими в мире" мамами, женами, дочерьми, подругами, коллегами. Он добавил, что женщины каким-то непостижимым образом все успевают: "берегут домашний уют, достигают значимых успехов в работе или учебе и при этом остаются очаровательными, красивыми и женственными".
Поздравление Путина вызвало неоднозначную реакцию у россиян. Некоторые интернет-пользователи заподозрили, что их поздравлял двойник Путина. Также президенту РФ припомнили повышение пенсионного возраста женщинам:
"Вот какого запасного двойника здесь вытащили для русских женщин!"
"Извините, не этот ли "дедпобед" повысил пенсионный возраст женщинам, а уж не он ли разрешил выплачивать детские пособия по 50 рублей в месяц на ребёнка?"
"Пошёл он... со своими поздравлениями".
"5 лет пенсий сп**дил, поздравил так поздравил".
"Пошёл вон, самозванец".
"Деды поздравляли".
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине каждый пятый не будет отмечать 8 марта.
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