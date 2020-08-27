Путин рассказал о состоянии дочери, сделавшей прививку от COVID-19

Президент России Владимир Путин заявил, что его дочь сделала прививку от коронавируса изобретенной в стране вакциной, не посоветовавшись с ним. Она была добровольцем.

Он подчеркнул, якобы знает, что российский препарат безвреден, не только по словам ученых, но и на примере дочери, у которой нет от нее побочных эффектов. Об этом глава РФ рассказал в интервью, которое транслировал один из пропагандистских телеканалов.

"Мы прошли и доклинические, и клинические испытания на животных, на добровольцах, и совершенно очевидно сегодня для наших специалистов, что эта вакцина формирует устойчивый иммунитет, появляются антитела, как и у моей дочери появились, и она безвредна, слава богу. И дочка моя чувствует себя хорошо", – выразил убеждение Путин.

При этом он фактически подтвердил, что прививку, в частности, сделала его дочь-биолог Мария Воронцова, а не спортсменка и общественный деятель Екатерина Тихонова, как предполагали СМИ. По словам российского лидера, она сама приняла такое решение, так как в силу своей работы общается с большим количеством людей и "хочет чувствовать себя защищенной".

"У нее температура была 38,4 в первый день, во второй – 37 с небольшим и все. И после второй прививки, через 21 день, тоже был небольшой подъем температуры. Но все нормально", – расхвалил Путин российскую вакцину от COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, европейское отделение Всемирной организации здравоохранения начало переговоры с Россией для получения большей информации о недавно одобренной экспериментальной вакцине от COVID-19, поскольку обеспокоено ее эффективностью и безопасностью.