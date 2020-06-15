Путин рассказал о планах России на гиперзвуковое оружие

Россия уже якобы будет иметь средства для перехвата гиперзвукового оружия, когда в других странах оно только появится.

Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в интервью "Вестям недели" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появится средство борьбы с этим оружием", – сказал он в программе "Москва. Кремль. Путин".

Пока что сбить гиперзвуковые ракеты не может никто, отметил глава РФ, так как "скорости такие, что взять их невозможно". В этом, по словам Путина, состоит "уникальность положения" России.

"Ведущие военные державы мира, безусловно, будут обладать таким же оружием, которое есть сегодня у России", – добавил он, сказав, что с 2018 года такое оружие так никто и не создал.

Как писал OBOZREVATEL, Владимир Путин также заявил, что у его страны и у США якобы примерно одинаковое количество носителей ядерного оружия и боезарядов.