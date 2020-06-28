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Путин рассказал, как сдает тесты на коронавирус

Карина Бондаренко
Новости России
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Владимир Путин

Владимир Путин рассказал, как сдает тесты на коронавирус. РБК

Президент России Владимир Путин рассказал, что регулярно сдает тесты на коронавирус.

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В интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" он отметил, что делает это раз в три-четыре дня, передает "Интерфакс".

По его словам, все тесты давали отрицательный результат.

Путин также объяснил, для чего ходил в "красную зону" московской больницы на Коммунарке, где лечатся больные COVID-19. Он хотел "посмотреть, убедиться своими глазами, как там все устроено".

Ранее OBOZREVATEL писал, что президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков прошел тест на коронавирусную инфекцию по возвращении из парада Победы в Москве, где в его делегации обнаружили два случая COVID-19.

РоссияКоронавирусВладимир Путин
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