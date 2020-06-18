Путин рассказал, что внуки звонят ему в Кремль

Новости России 16:06, 18.06.2020 Обновлено: 16:20, 18.06.2020

Внуки президента России Владимира Путина могут позвонить ему в рабочий кабинет в Кремле.

Об этом говорится в анонсе к фильму "Москва. Кремль. Путин", снятого пропагандистами из "Россия 24" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Дозвониться могут, они дозваниваются", – ответил он на вопрос журналиста.

Летом 2018 года Путин рассказал, что ему не хватает времени на общение с внуками и он хотел бы чаще с ними видеться.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский политолог и публицист Андрей Пионтковский считает, что дальнейшая военная эскалация в Украине может привести к краху режима Владимира Путина.

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