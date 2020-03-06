Путин рассказал, чего боится больше всего

Президент России Владимир Путин заявил, что наибольшим его страхом является пойти на схему, которая может разрушить страну.

Об этом он рассказал на встрече с представителями общественности в Иваново. Соответствующее видео опубликовал прокремлевский журналист Дмитрий Смирнов в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

По словам Путина, он боится пойти на схему для сохранения власти, которая может навредить стране.

Владимир Путин Главком

Мне нравится моя работа, но для того, чтобы сохранить свои властные полномочия, пойти на какую-то схему во власти, которая будет разрушать страну, – вот чего я боюсь. Вот чего не хочу делать", – сказал президент РФ.

Путин: Мне нравится моя работа, но для того, чтобы сохранить свои властные полномочия, пойти на какую-то схему во власти, которая будет разрешать страну, - вот чего я боюсь. Вот чего не хочу делать. pic.twitter.com/yeZQx0uk7J — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 6, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин оправдывался перед журналистом, рассказывая, что в России не экономический застой, а стабильность. При этом он признал, что в стране миллионы человек живут за чертой бедности.

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