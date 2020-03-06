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6 марта • обновлено в 17:52
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Путин рассказал, чего боится больше всего

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Президент России Владимир Путин заявил, что наибольшим его страхом является пойти на схему, которая может разрушить страну.

Об этом он рассказал на встрече с представителями общественности в Иваново. Соответствующее видео опубликовал прокремлевский журналист Дмитрий Смирнов в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

По словам Путина, он боится пойти на схему для сохранения власти, которая может навредить стране.

Владимир Путин

Владимир Путин

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Мне нравится моя работа, но для того, чтобы сохранить свои властные полномочия, пойти на какую-то схему во власти, которая будет разрушать страну, – вот чего я боюсь. Вот чего не хочу делать", – сказал президент РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин оправдывался перед журналистом, рассказывая, что в России не экономический застой, а стабильность. При этом он признал, что в стране миллионы человек живут за чертой бедности.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Ukraine The
Ukraine The
Свидам можно выдыхать. После 2024 обязательно запануют......Может быть.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
укропрезиденты только и делают то, что разрушает страну... )
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