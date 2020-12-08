Путина "скрывают" из-за COVID-19, он работает в копии своего кабинета – СМИ

Президент России Владимир Путин из-за пандемии COVID-19 большую часть времени якобы проводит в Сочи, а рабочие совещания ведет из кабинета, скопированного из его офиса в подмосковном Ново-Огарево.

Об этом заявляется в расследовании "Проекта". По мнению журналистов, Кремль не афиширует настоящее местонахождение президента и именно для этого Путину оборудовали два одинаковых кабинета.

Расследователи обратили внимание на перелеты самолета специального летного отряда "Россия" с номером RSD 143, на котором перемещается Путин. Они нашли несостыковки с заявлениями Кремля о том, где работал глава Российской Федерации, и маршрутами президентского лайнера.

К примеру, 2 ноября Путин общался по видеосвязи со школьниками из своего кабинета. На сайте пресс-службы президента заявлялось, что онлайн-встречу он провел в Ново-Огарево.

Однако, источники журналистов сообщили, что тогда Путин якобы был на своей даче "Бочаров Ручей" в Сочи на черноморском побережье. Кроме того, оттуда же в Петербург на следующий день вылетел президентский самолет.

"Проект" пишет, что Путин живет в Сочи как минимум с конца лета-2020, но об этом не хотели сообщать, так как все ждали вторую волну коронавируса.

"В такие моменты, по представлению Кремля, народ должен думать, что президент находится в столице или рядом с ней, рассказывают два собеседника, знакомых с графиком главы государства, и топ-менеджер госкомпании", – сказано в статье.

Отмечается, что с начала пандемии вживую Путина видит только съемочная группа государственной телевизионной компании ВГТРК, что позволяет скрывать настоящее место нахождения российского президента.

Напомним, ранее Путин распорядился начать массовую вакцинацию жителей России от COVID-19 препаратом "Спутник V".

Некоторые добровольцы, которые испытывали этот препарат, заболели коронавирусом. Среди них – журналист Алексей Пивоваров.

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