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22 января • обновлено в 21:03
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Путин публично признался, что может "ляпнуть что-то не то": видеофакт

1.4т
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Президент России Владимир Путин признался, что может "ляпнуть что-то не то".

Так, во время встречи со студентами Путин ответил на просьбу девушки его процитировать. Соответствующее видео опубликовал пропагандист Кремля Дмитрий Смирнов в своем Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Владимир Путин

Владимир Путин

Скриншот из видео

"Студентка: Разрешите вас процитировать? Путин: Я мог ляпнуть что-то не то. Может, лучше не надо?", – написал фанат президента РФ.

Путин публично признался, что может "ляпнуть что-то не то": видеофакт
Путин публично признался, что может "ляпнуть что-то не то": видеофакт

Ранее OBOZREVATEL писал, что во время встречи с общественниками Липецка президент России Владимир Путин поделился советом о том, как нужно молиться Богу, и попал под волну насмешек.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
Персона
Владимир Путин
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Дедушка старенький, у дедушки кукушка улетела ........
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