Путин публично признался, что может "ляпнуть что-то не то": видеофакт

Президент России Владимир Путин признался, что может "ляпнуть что-то не то".

Так, во время встречи со студентами Путин ответил на просьбу девушки его процитировать. Соответствующее видео опубликовал пропагандист Кремля Дмитрий Смирнов в своем Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Владимир Путин Скриншот из видео

"Студентка: Разрешите вас процитировать? Путин: Я мог ляпнуть что-то не то. Может, лучше не надо?", – написал фанат президента РФ.

Студентка: Разрешите вас процитировать?

Путин: Я мог ляпнуть что-то не то. Может, лучше не надо? pic.twitter.com/MQoyfAqfIT — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 22 января 2020 г.

Ранее OBOZREVATEL писал, что во время встречи с общественниками Липецка президент России Владимир Путин поделился советом о том, как нужно молиться Богу, и попал под волну насмешек.

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