Президент России Владимир Путин значительно уступает по популярности среди населения своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко.

Об в интервью OBOZREVATEL заявил известный политический аналитик Дмитрий Орешкин (первую часть интервью можно прочитать здесь). По его словам, у главы РФ было три всплеска популярности и все они связаны с войной – Чеченской, Грузинской и с Украиной.

"А сейчас в терминологии глобальной войны Путин проигрывает. Проигрывает Лукашенко, который был славянским витязем, носителем социалистических идей, единственным верным сотрудником, союзником", – считает он.

Путин и Лукашенко

При этом аналитик отметил, что теперь в Кремле президента Беларуси откровенно называют "почти что параноиком, изменником и предателем".

"Это означает, что проиграли. А сейчас проигрывают и ситуацию в Молдове… Путинская Россия находится на пути вниз, каждый год на одну ступеньку ниже", – утверждает Орешкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, политический аналитик Дмитрий Орешкин отметил, что в Кремле всерьез считают, якобы Запад "отобрал" у них Украину, а теперь еще "отбирает Беларусь". Поэтому сейчас российский президент перешел к оборонительной стратегии.

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