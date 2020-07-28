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Путин проиграл, и в РФ сносит крышку, народ у нас безбашенный, – российский оппозиционер

Татьяна Гайжевская
Татьяна Гайжевская
Новости России
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  • "Росгвардия не будет стрелять по митингующим в Хабаровске, она перейдет на сторону народа"

  • "В России происходит центробежное движение – от центра к окраинам, когда разваливался СССР, было именно так"

  • "Если пару не дать выхода, то крышку снесет. И это самое страшное"

  • "Путину необходимо выйти к людям"

Путин проиграл, и в РФ сносит крышку, народ у нас безбашенный, – российский оппозиционер

Владимир Путин.

Процесс обнуления президента России Владимира Путина и ряд последних действий власти активизировал центробежные процессы в стране. К многотысячным протестам в Хабаровске, вспыхнувшим из-за ареста главы края Сергея Фургала, присоединились другие регионы Востока.

Приведет ли это к развалу федерации, во многом будет зависеть от того, как будет действовать лидер Кремля. Но его пребывание во главе государства явно не продлится до 2036 года. Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал российский оппозиционный политик Юрий Медовар.

В Хабаровске более двух недель продолжаются акции протеста. 25 июля на митинг вышло 85 тысяч человек. Как вы думаете, во что может разрастись это протестное движение, какой потенциал имеет?

– Потенциал оно будет иметь только в том случае, если это протестное движение поддержат другие города-миллионники. Причем одновременно в разных регионах.

Сейчас происходит центробежное движение – от центра к окраинам. Я всегда говорил, если что-то произойдет, то на "окраинах империи". Как правило, они жаждут свободы. Когда разваливался СССР, было именно так – отваливались страны, которые были на окраинах. А центральная часть осталась.

Если применить к этим процессам физический подход, то первая производная – скорость, вторая – ускорение. Тогда была первая, а сейчас начинается вторая.

Нужно учесть, что в Хабаровске – другой народ. На Дальний Восток отправляли в ссылку, там нормальные люди. Там мужики, это не московская интеллигенция, которая бросается пластиковыми стаканчиками. Там мужики серьезные. Мужик сказал – мужик сделал. Они будут стоять. И не дай Бог, если их начнут разгонять. Это плохо кончится.

Это очень сложная ситуация. Но Путин в любом случае проиграл. Я не знаю, кто у него советники. Считаю, что ему нужно выгнать всех, потому что они его подставляют.

Зачем понадобилась эта непонятная Конституция, этот плебисцит, противоречащий самой Конституции? Выдвигать предложения по поправкам к Конституции имеет право одна пятая депутатов Госдумы, то есть 90 человек, а не одна тетка (Валентина Терешкова, – Ред.). Она вообще не имела права выдвигать эти поправки.

Так ошибка Путина состояла в том, что его "обнуление" было сделано некорректно с юридической точки зрения?

– Вообще некорректно, абсолютно неправильно. Во-первых, за каждую поправку голосуют отдельно, никакого голосования в течение недели быть не должно. Референдум требует присутствия 50% избирателей от списочного состава плюс один голос. А плебисцит ничего не требует – пришли пять человек, проголосовали – и решение принято.

Это большая глупость на самом деле. Не надо было этого делать. До 2024 года далеко.

Путин, видимо, хотел подстраховаться. Зачем ему нужно было ждать, например, до 2023 года, чтобы "обнуляться"?

– А этого вообще не надо было. Нужна была одна поправка в Конституцию – ввести понятие Госсовета и норму о том, что его председатель назначается пожизненно и стоит над всем. Все. Это как в Китае.

Думал, что так и будет. Зачем в Конституцию вводить школьные завтраки, понятие исторической правды… Это вообще бред. Там куча поправок ни о чем.

Возвращаясь к центробежным процессам. Вы сказали, они будут существенными, если охватят другие регионы. Есть ли регионы "на окраине империи", в которых может вспыхнуть что-то подобное хабаровским протестам?

– Голосование против признали, например, на Чукотке. То же самое в Якутске. Все, что за Уралом. Там одни проблемы, народ уже обалдел.

Путин – не стратег. Он должен был окружить себя командой умных людей. А он кого собрал? Надо было туда именно Дегтярева (врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев. – Ред.), который абсолютный ноль без палочки. Все смеются над этим делом.

Митинг в Хабаровске

Митинг в Хабаровске

Может ли этот конкретный протест в Хабаровске стать спусковым крючком к центробежным процессам в РФ?

– Центробежные процессы идут из центра, из Москвы. Но сейчас все может быть.

Есть второй закон термодинамики, есть понятие энтропии. Когда значение энтропии очень низкое, система устойчивая, она находится в равновесии, она развивается. Когда энтропия увеличивается, это приводит к хаосу. Кто-то говорит об "управляемом хаосе", но хаос – он и в Африке хаос. Никакого развития быть уже не может.

Законы термодинамики никто не отменял.

Вы считаете, эти законы применимы и к социальным процессам?

– Да, они применимы ко всему. Их можно применить к черной дыре, а можно к социальной среде. Не важно, какая система.

Если пару не дать выхода, то крышку снесет. И это самое страшное, этого я боюсь. Потому что народ у нас безбашенный.

Какие рычаги влияния на ситуацию сегодня имеет Путин, чтобы предотвратить развал страны? Социально-экономические? Силовые?

– По идее, Путин должен выйти к народу, не нести какую-то ахинею, а объяснить ситуацию.

Конечно, надо выпустить Фургала (экс-глава Хабаровского края Сергей Фургал обвиняется в организации убийств предпринимателей в 2000-х годах. – Ред.) Мистрюков, который дал против него показания, сидит, у него рак последней стадии. В таком состоянии можно подписать все, что хотите.

Но за Фургала голосовало 69,7%, за Путина – 66%. Но Путину голоса рисовали, а Фургалу ничего не рисовали. Я боюсь, что у него, наоборот, срисовывали. То есть людям плюнули в душу.

Путину сейчас нужно менять политику. Нужно объяснить народу…

Объяснить что? Почему он хочет править до 2036 года?

– Нет, не надо этого говорить. Нужно сказать: понимаете, у нас такая ситуация. Давайте мы попробуем найти консенсус, найти общий язык.

То есть ему нужно чем-то заплатить за "обнуление"?

– Конечно. Не надо принимать никому ненужные парады и прочее. Нужно просто выйти к людям и обратиться к ним лицом, а не спиной, не прятаться в бункер.

Владимир Путин

Владимир Путин

Кажется, Путин не привык к подобным шагам. Ему привычнее полагаться на Росгвардию…

– Росгвардия стрелять ни в кого не будет. Они перейдут на сторону народа. Это в Москве они работают за квартиры. А что там, в Хабаровске? Вам что, нужна квартира, если вы живете в Москве?

Политик – это человек, который умеет находить компромиссы в любой ситуации. Сильный человек может признать свои ошибки, а слабый человек – никогда. Он будет делать ставку на Росгвардию, ОМОН и прочее. Политик, который всех давит Росгвардией – не политик, он плохо кончает.

Ельцин в свое время сказал: "Народ, я прошу прощения". Путин на это способен? Вот в чем вопрос.

Но если он будет закручивать гайки, резьба сорвется. Процесс уже пошел, и его трудно остановить. А если разогнать – они просто получат взрывной регион.

На данный момент протест все-таки носит локальный характер. Его намного проще подавить.

– Почему локальный? Его уже поддержал Иркутск тысячными митингами. Это все там же, за Уралом. Если протест будут подавлять, значит, он будет еще больше. Процесс необратим.

Что будет с Хабаровском?

– Подождем – посмотрим, насколько мудрым окажется наш Путин.

С учетом всего сказанного выше – ваш прогноз: досидит ли Путин на троне до 2036 года?

– Да нет, конечно! Это нонсенс. Во-первых, по возрасту. В 2036-м году ему будет 84.

Так главная проблема – возраст?

– Там не только возраст. Но я не хочу больше о нем говорить. Это не мой персонаж, не мой герой.

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