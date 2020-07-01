Путин проголосовал за обнуление своих сроков: россияне раскритиковали "вечного" президента

Глава России Владимир Путин проголосовал за поправки в Конституцию, главной среди которых является обнуление его сроков.

Событие транслировали российские телеканалы. Видео также опубликовал в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Воспользуйтесь, пожалуйста, одноразовой ручкой": Путин принял участие в голосовании по поправкам", – прокомментировал он.

Стоит отметить, что в избирательный участок, который относится к местам массового скопления людей, российский лидер пришел без маски и перчаток. Хотя самим россиянам перед голосованием как правительство, так и медики акцентировали внимание на соблюдении таких мер предосторожности в связи с пандемией.

Путин пришел голосовать без маски (Twitter Дмитрия Смирнова)

На это обратили внимание не только пользователи сети, одни из которых раскритиковали Путина, а другие с сарказмом подметили, что это даже к лучшему. Указали на этот факт и СМИ.

"Хорошо, что он без маски", "Наплевав на норму одевать маску и перчатки, как до этого плевал на другие законы и конституцию", "Тетку продезинфицировали прежде чем в бункер впустить?", "Какой пример нам подает", "Надеюсь, заразилась моль", "Почему без маски? Комплексы мешают?", "Сколько всех в зале держали на карантине?!" – интересуются россияне.

Путин на избирательном участке (Twitter Дмитрия Смирнова)

"Появились фотографии с Путиным на избирательном участке. Президент почему-то без маски (премьер Мишустин тоже, но он переболел коронавирусом)", – отметило издание "Дождь" в Twitter.

Позже там сообщили, мол, в Кремле пояснили, якобы Путин голосовал без маски потому, что "полностью доверяет санитарным мерам, принимаемым на каждом участке".

При этом пользователи сети продолжили негативно отзываться о "вечном" президенте России.

Скриншот сообщения (Twitter "Дождь)"

"Картина маслом… Возвращения страны в 18 век", "Отличный кадр, подходящая бегущая строка, только с нетерпением ждем там фамилию этого ботоксного, старого ничтожества", "Кто б отказался проголосовать за объявление себя любимого императором Всея Руси", "Интересно, за или против проголосовал", "Под столом, в кабинках и даже в урнах охрана сидит!", "Многоразовый "президент", – подчеркнули они.

(Twitter Дмитрия Смирнова)

(Twitter Дмитрия Смирнова)

(Twitter Дмитрия Смирнова)

(Twitter Дмитрия Смирнова)

(Twitter Дмитрия Смирнова)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ведущий новостной программы "Вести" на телеканале "Россия-24" Владимир Жаринов решил уволиться с работы из-за голосования за поправки в Конституцию РФ, предложенные Владимиром Путиным.