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8 апреля • обновлено в 17:41
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Путин призвал россиян смириться с карантином: выбора нет

7.1т
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Президент России Владимир Путин в очередной раз обратился к россиянам из-за коронавируса и заявил, что им придется терпеть карантин.

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Его видеообращение показали на Telegram-канале RIA Kremlinpool. Путин подчеркнул, что россияне столкнулись со множеством серьезных проблем из-за пандеми (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Путин

Владимир Путин

"Гордон"

"Понимаю, что уже накопились и усталость, и серьезный груз финансовых, бытовых, других житейских проблем. Нарушен ваш привычный ритм жизни. Для большинства постоянно находиться в четырех стенах, что называется, муторно и тошно. Но выбора сейчас нет. Режим самоизоляции, его испытание надо непременно выдержать", – сказал Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Andria Viktor
Andria Viktor
Если половина передохнет от вируса-кому будете петь дифирамбы?
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Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Весь мир завидует путинолизам,везёт долборезам.только он всех вывезет в рай.
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Куни Чан
Куни Чан
Че вы несете? А на Юкрейн не карантин? Который жеще чем в России
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