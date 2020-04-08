Президент России Владимир Путин в очередной раз обратился к россиянам из-за коронавируса и заявил, что им придется терпеть карантин.

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Его видеообращение показали на Telegram-канале RIA Kremlinpool. Путин подчеркнул, что россияне столкнулись со множеством серьезных проблем из-за пандеми (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Путин "Гордон"

"Понимаю, что уже накопились и усталость, и серьезный груз финансовых, бытовых, других житейских проблем. Нарушен ваш привычный ритм жизни. Для большинства постоянно находиться в четырех стенах, что называется, муторно и тошно. Но выбора сейчас нет. Режим самоизоляции, его испытание надо непременно выдержать", – сказал Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

25 марта Путин объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля и анонсировал перенос голосования за поправки к Конституции РФ на неопределенный срок.

А 2 апреля президент РФ выступил с новым экстренным обращением к россиянам из-за эпидемии и заявил о продлении карантина до конца апреля.

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