Путин признался, что раненые на Донбассе стоят у него перед глазами

Президент России Владимир Путин на традиционном ежегодном брифинге с главредами российских СМИ признался, что раненые на Донбассе стоят у него перед глазами.

Как сообщил в Twitter журналист из кремлевского пула Дмитрий Смирнов, Путин пообещал "не бросить" Донбасс, несмотря ни на что (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"У меня перед глазами стоят люди, которые получили травмы и увечья на Донбассе", – сказал он.

По словам Путина, российские власти и СМИ должны подумать о последствиях любого своего шага, ведь "на наших с вами плечах огромная ответственность за Россию в целом".

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