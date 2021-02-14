Путин признался, что раненые на Донбассе стоят у него перед глазами
Президент России Владимир Путин на традиционном ежегодном брифинге с главредами российских СМИ признался, что раненые на Донбассе стоят у него перед глазами.
Как сообщил в Twitter журналист из кремлевского пула Дмитрий Смирнов, Путин пообещал "не бросить" Донбасс, несмотря ни на что (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"У меня перед глазами стоят люди, которые получили травмы и увечья на Донбассе", – сказал он.
По словам Путина, российские власти и СМИ должны подумать о последствиях любого своего шага, ведь "на наших с вами плечах огромная ответственность за Россию в целом".
Путин - о Донбассе: У меня перед глазами стоят люди, которые получили травмы и увечья на Донбассе. Но на наших с вами плечах огромная ответственность за Россию в целом. И мы должны подумать о последствиях любого нашего шага. Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что. pic.twitter.com/43C5EksxsK— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 14, 2021
Как сообщал OBOZREVATEL:
Путин пообещал, что будет и дальше поддерживать так называемые "ЛНР" и "ДНР" на Донбассе.
На вопрос представителя RT Маргариты Симоньян о том, планирует ли Россия "продолжить поддерживать самопровозглашенные республики на востоке Украины", Путин заявил, что "Донбасс не бросят".
Также с журналистами обсуждались события в Беларуси, США и возможное закрытие YouTube в России. Путин уточнил, что у российских властей нет планов по закрытию данной соцсети.
Глава РФ ответил на вопрос главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова об отравлении оппозиционера Алексея Навального. Российские врачи не нашли никаких доказательств этому, сказал он.