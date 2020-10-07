Путин признался, что отказался от пива из-за "растущего брюха"
Президент России Владимир Путин признался, что старается не пить пиво, поскольку от него растет живот.
В интервью для проекта ТАСС "20 вопросов Путину" президент РФ заявил, что его работа накладывает отпечаток на его общение с близкими и друзьями. Заключительная часть интервью была опубликована 7 октября, в день рождения Путина.
На вопрос, может ли он позволить себе встретиться с друзьями, например, в баре за кружкой пива, Путин ответил, что ограничивает себя в употреблении этого напитка.
"Конечно, есть ограничения. Я стараюсь пиво не пить в последнее время. Брюхо растет", – сказал он.
При этом президент РФ отметил, что, несмотря на ограничения, работа дает ему существенную отдачу в моральном плане.
Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин в среду, 7 октября, отмечает свой день рождения. Ему исполняется 68 лет.